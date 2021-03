El Valencia Basket sigue con la racha victoriosa con su triunfo de ayer ante el Embutidos Pajariel de León, una cómoda victoria labrada en una fuerte defensa y un ataque efectivo. Eso sí, el Gernika no hizo el esperado favor ante el Perfumerías Avenida. Las salmantinas siguen líderes (62-93).

Mientras, el Valencia Bakset no optará finalmente a acoger la Final Four de la Eurocup Women en la que participará el equipo de Rubén Burgos, según confirmaron fuentes conocedoras del proceso de elección. El club valenciano, tras estudiar las condiciones planteadas por la FIBA, ha decidido no ofrecerse como sede para celebrar el evento que decidirá el campeón de la segunda competición del baloncesto femenino europeo.

Según pudo saber Efe, la Federación Internacional ya tiene dos propuestas para albergar la cita con las dos semifinales del torneo el próximo 9 de abril así como la final y el partido del tercer y el cuarto puesto el día 11. Además del Valencia, participarán en la Final a Cuatro el Carolo Basket francés, que será su rival en semifinales, el KSC Szekszard húngaro y el Reyer Venecia italiano.

El plazo para presentar candidaturas para ser el anfitrión del torneo acaba este miércoles así que aún podría presentarse una tercera. La FIBA espera tener tomada una decisión el próximo viernes. El Valencia Basket sí que se presentó voluntario para ser una de las sedes de las fases de grupo, y de hecho acogió a dos grupos, y también fue anfitrión en una de las cuatro ‘burbujas’ de octavos de final y de cuartos de final pero en ese caso fue la FIBA la que se lo solicitó al no tener candidaturas de garantías.