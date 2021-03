Les tres places vacants en les semifinals de la Lliga Bankia d’escala i corda no s’adjudicaran fins a l’última partida de la fase regular. La competició va visitar ahir el trinquet de Pedreguer, on es podria haver decidit un lloc, però José Salvador, Félix i Bueno van perdre l’oportunitat en caure per 60-40 davant l’únic equip que a hores d’ara té la continuïtat garantida, el de Giner, Pere i Álvaro.

En la confrontació es va imposar el grau més alt de coneixement del trinquet del trio vencedor, que es va trobar més còmode en situacions com la feta de dau i les rematades a la llotgeta. La gran actuació de Giner també va tindre molt a veure.

Amb este desenllaç, Giner, Pere i Álvaro s’asseguren acabar la ronda en curs en primera posició i per tant jugaran una semifinal contra els quarts classificats. Per la seua part, José Salvador, Félix i Bueno desaprofiten la segona oportunitat de certificar matemàticament la passada, encara que continuen sent els millors situats perquè tindrien prou amb arribar al joc 30 en la darrera partida.

Altres aspirants són Puchol II, Héctor i Hilari, que en la jornada definitiva del pròxim dissabte jugaran, precisament, a la formació que encapçala José Salvador. A més compten amb opcions De la Vega, Javi i Carlos així com Pere Roc II, Nacho i Guillermo que també s’enfrontaran el dissabte. Així les coses, dues de les quatre partides de la jornada, les programades al trinquet Pelayo, seran decisives. Les altres dues es disputaran a Murla i suposaran el comiat dels equips liderats per Soro III, Genovés II i Marc.

Continuant amb la sessió d’ahir a Pedreguer, Soro III, Jesús i Salva van superar en la segona partida del dia a Genovés II, Tomàs II i Conillet per 60-35. La superioritat dels vencedors va ser manifesta.