La XV Lliga Bankia d’Elit de Raspall Femenina continua aquest cap de setmana amb la disputa de la segona jornada de competició, després d’arrancar la setmana passada. En les localitats de l’Alqueria d’Asnar, Beniparrell, Bicorp i El Verger es viurà una altra jornada de la màxima competició del raspall femení, composta per quatre partides.

Tres de les quatre partides es disputaran aquest dissabte 27 de març a partir de les 18.00 hores, en la canxa de El Verger, el trinquet de l’Alqueria d’Asnar i en el trinquet de Bicorp. En primer lloc, a El Verger, la formació local de Beniarbeig-El Verger amb Aida i Fanni rebran la visita de l’equip de Borbotó B format per Mireia i Adriana. En aquesta partida tots dos equips buscaran aconseguir la seua primera victòria i els seus primers punts, ja que cap d’ells va poder puntuar en la jornada inaugural. La segona partida del dissabte enfrontarà en l’Alqueria d’Asnar, a les jugadores locals Erika i Myriam contra l’equip de Meliana amb Aina, Eva i Carmen. D’una banda, l’equip local ha començat molt bé després de guanyar la primera jornada i aconseguir tres punts que li posen a la part alta de la classificació, mentre que la formació de Meliana intentarà aconseguir els seus primers punts després de debutar amb derrota contra les vigents campiones. La jornada del dissabte, la tancarà la partida entre la formació de Bicorp amb Victòria i Mar enfront de l’equip de Tavernes Blanques format per Marta, Joana i Luisa. L’enfrontament tindrà lloc en el trinquet de Bicorp, on les locals buscaran aconseguir la seua segona victòria consecutiva que li permetra seguir al capdavant de la classificació, mentre que les xiques de Tavernes Blanques intentaran sumar els seus primers punts de la competició en un dels trinquets més complicats, ja que s’enfronten a les que són les vigents campiones d’aquesta Lliga Bankia d’Elit de Raspall Femenina.

Finalment, tancarà aquesta segona jornada la partida entre Beniparrell amb Ana i Noelia, i Borbotó A format per Irene, Anabel i Amparo, que es disputarà el diumenge 28 de març a les 18 hores. Aquest enfrontament es jugarà en la canxa de Beniparrell, on s’enfrontaran dos equips que han començat la lliga de la mateixa forma, després que tots dos van aconseguir la victòria i els tres punts en la primera jornada. Per això, s’espera una partida igualada i que es presenta com la més atractiva de la jornada.