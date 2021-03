La Conselleria de Sanitat permetrà que tornen les competicions federades a partir d’aquest cap de setmana, gràcies a això, la Federació de Pilota Valenciana torna a reactivar les competicions dels XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. La competició per la qual tornaran a reprendre’s el nostre esport de base serà la de Frontó Individual, en la qual participaran més de 300 xiquets de les categories infantils, cadets i juvenils que s’han inscrit, aquestes categories seran les primeres a competir.

Aquesta competició es disputarà durant el cap de setmana, divendres i dissabte, en un total de 16 seus de competició de les tres províncies. A la província de València es jugarà en 10 seus de competició: Alzira, Montserrat, Ontinyent, la Font d’en Carròs, Oliva, Meliana, Massalfassar, Massamagrell, Albalat dels Sorells i Borbotó. A la província d’Alacant seran 5 les localitats que faran de seu: La Vila Joiosa, Benidorm, Alfàs del Pi, Dénia i Beniarbeig, mentre que la província de Castelló concentrarà a tots els jugadors en Castelló de la Plana.

Seran fins a 51 escoles de pilota valenciana les que tindran representació en aquest primer cap de setmana de tornada a la competició: Vall de Laguar, Orba, Xàbia, Murla-Parcent, Ondara, Dénia, Pedreguer, Xaló, Beniarbeig-El Verger, La Vila Joiosa, El Campello, Alfàs del Pi, Benidorm, Muro de Alcoy, Petrer, Pobla Vallbona, Albalat dels Sorells, Moncada, Borbotó, Tavernes Blanques, Alfara de la Baronia, Montserrat, Bonrepòs i Mirambell, Algímia d’Alfara, Riba-roja, Beniparrell, Foios, Alfara del Patriarca, Massamagrell, El Puig, Meliana, Rafelbunyol, Vinalesa, Massalfassar, IES Marítim de València, IES Patraix de València, Carlet, Marquesat, Piles, Vilallonga, Oliva, Font d’en Carròs, El Genovés, Moixent, Ontinyent, Alcàntera del Xúquer, Alzira, Castelló de la Plana, Vila-real, Onda i Almassora.

El diumenge es disputaran les fases finals dels provincials d’Alacant i València, dels JECV de frontó parelles. A Beniarbeig, es disputaran les finals de la província, amb la presència de les escoles de Xaló, La Nucia, Orba, Laguar, Ondara, Sella-Relleu, Beniarbeig-El Verger, Petrer i Xàbia, que jugaran 10 partides per a decidir els pòdiums de les diferents categories de competició. A València, concretament en la localitat de Massalfassar es jugaran les semifinals del provincial, amb la presència de les escoles de Moixent, El Puig, El Genovés, Pobla de Vallbona, Meliana, Montserrat, Algimia, Massamagrell i Oliva. El programa dels JECV està organitzat per la Federació de Pilota Valenciana i compta amb la col·laboració de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat Valenciana, Diputació de València, així com totes les localitats que són seus de les diferents fases de la competició i l’entitat bancària, Caixa Popular.