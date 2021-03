Mientras el Valencia CF ya se ha reunido con los representantes de José Luis Gayà para empezar la negociación de ampliación de contrato del capitán del conjunto blanquinegro, uno de los equipos que más interesados parece en su fichaje la temporada que viene empieza a dar las primeras pistas respecto a su planificación. Se trata del FC Barcelona del que Mateu Alemany, ex director general del Valencia CF, acaba de ser nombrado director de fútbol.

De entrada la prioridad del Barça no es en este momento fichar un lateral izquierdo por diferentes cuestiones. Primero por una económica, y de ella deriva una deportiva. De entrada el conjunto catalán tiene dos laterales izquierdos en el primer equipo. Jordi Alba es el titular indiscutible. El ex jugador del Valencia CF está en un excelente momento de forma a sus 32 años hasta el punto que ha vuelto a la selección española con Luis Enrique al frente, técnico que, estando en el banquillo del Barça, hasta lo relegó a la suplencia en algunos encuentros, dando la titularidad al francés Digné. Junior Firpo es el otro lateral izquierdo de la plantilla. Esta es su segunda temporada en el Barça, que lo fichó del Betis. No ha cumplido las expectativas y es una de las causas por las que el conjunto azulgrana se plantea reforzar la posición.

Pero conviene no olvidar a Alejandro Baldé. Joven lateral izquierdo que viene de la cantera y en que hay depositada mucha confianza. Es internacional Sub 19 a pesar de que tiene 17 años pero el plan del Barça es que haga la pretemporada ya comience a tocar el primer equipo. La duda es si darle una nueva oportunidad a Firpo, lo que anularía la opción de fichar otro lateral izquierdo, y con ello darle continuidad a Baldé, o vender a Firpo. Si se opta por traspasar a este jugador, la decisión a tomar es si se apuesta por Alejandro Balde como segundo o se acude al mercado, asumiendo que el fichaje de otro lateral puede tapar al canterano en el futuro.

La cuestión económica

Este es el planteamiento deportivo, pero el económico tiene, tal vez, más peso. El Barça tiene que medir mucho sus apuestas para maximizar el dinero de que dispone, que no es demasiado. Valga como ejemplo la información del diario Sport: el planteamiento de Koeman y Laporta es hacer tres fichajes ‘low cost’ y una estrella. Los tres fichajes económicos son los holandeses Depay y Wijnaldum, y el español Eric García. Los tres terminan contrato este verano y por lo tanto llegarían a coste cero. La gran apuesta sería por lo tanto el noruego del Dortmund, Haaland. El dinero por lo tanto, para el fichaje estrella.

Pero en cuestión de dinero el club azulgrana tiene más problemas. La continuidad de Leo Messi es definitiva para encajar el control financiero de la plantilla. El argentino gana 71 millones de euros y por lo tanto el Barça hace una plantilla con él y otra muy diferente sin él. Además, Mateu Alemany y Koeman deben decidir los descartes, y ahí hay jugadores como Umtiti, Pjanic o el mencionado Junior Firpo. En definitiva, el Barça no tiene puesto en estos momentos el foco en Gayà porque las prioridades son otras, pero está por ver qué sucederá en el mercado. Dependiendo de eso, puede ponerlo o no. Por ello la figura de otro ex valencianista, Juan Bernat, entraba en escena como opción económica al estilo Depay, Wijnaldum y Eric García. Pero Bernat ya ha renovado con el PSG.

En todo esto, el factor Messi es importante también por un tercer aspecto además del deportivo y el económico. Leo Messi tiene una excelente relación con el nuevo presidente Joan Laporta, y a su vez, con Jordi Alba, y por lo tanto, Jordi Alba tiene una excelente relación con Laporta. Que Messi siga en el Barça limita la capacidad del club azulgrana para fichar y sobre todo refuerza la figura de Jordi Alba.