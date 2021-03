El estreno del tercer español de la historia de rojo Ferrari, Carlos Sainz, el retorno del bicampeón Fernando Alonso dos años después con Alpine y los múltiples aspirantes que desafían al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton protagonizaron el retorno del ‘Gran Circo’ en Baréin. Muchos alicientes para una temporada que debía ser la de la revolución reglamentaria, aplazada a 2022 por el impacto de la pandemia de coronavirus, pero que a tenor de lo visto en la primera jornada de rodaje sobre el circuito de Sakhir tendrá más puntos de interés de los esperados.

Con las precauciones debidas de apenas dos sesiones de entrenamientos libres, parece que habrá partido. La presentación del Red Bull RB16B dejó entrever que es un coche más que competitivo, especialmente con el neerlandés Max Verstappen a los mandos, dominador de las dos sesiones, una sobre el Mercedes del finlandés Valtteri Bottas y otra sobre el McLaren de Lando Norris.

Podría parecer anecdótico, pero es la primera vez que un Mercedes no marca el mejor tiempo en los entrenamientos libres de la primera carrera de la temporada desde 2014. En los últimos seis cursos, el arranque de la Fórmula Uno ha tenido forma de monólogo de las ‘flechas plateadas’, habitualmente en Australia. La última vez que no fue un Mercedes el primero en las primeras sesiones de práctica de un inicio de temporada en el ‘Gran Circo’ fue en Australia 2014, y el mejor tiempo fue de un Ferrari. Lo consiguió el bicampeón mundial Fernando Alonso, que justamente retornó hoy a un Gran Premio, a los mandos de un Alpine. Curiosidad o tendencia, el dominio de Verstappen -bien respaldado por su nuevo compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, siempre en la zona de puntos- no fue lo único que sorprendió en Baréin. También lo hizo el buen rendimiento del nuevo McLaren MCL35M propulsado por motor Mercedes -el año pasado llevaba unidad de potencia de Renault- que el británico Lando Norris llevó al tercer lugar en la primera tanda y al segundo en la tercera, demostrando que tiene velocidad para meterse en la pelea. Verstappen y Norris fueron los dos pilotos que parecieron tener la capacidad para buscar las cosquillas a los Mercedes de Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas, que sufrieron problemas con la dirección entre otros ajustes, pero estuvieron más en la pelea de lo que se auguraba en los test.