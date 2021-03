Mejor estreno, imposible. Jaume Masià empieza como líder del Mundial de Moto3 después de romper el grupo en la última vuelta y lanzarse hacia meta por delante de su compañero y debutante en el Red Bull KTM Ajo Pedro Acosta y Darryn Binder, tercero. Es el octavo podio de Masià, y su cuarta victoria en el Mundial de Moto3. El de Algemesí volvió a ganar dos años después en un circuito en el que hace un año le sacaron del podio, de segundo a cuarto, por pisar el verde en la última vuelta. Esta vez, Masià se impuso y acarició el podio Sergio García Dols, en su debut con el GasGas Aspar Team, que finalizó cuarto, rozando el que hubiera sido su cuarto podio en su carrera.

«Con el viento, era muy difícil mantener la primera posición, y he planteado la estrategia de salir toda la última vuelta primero, me ha salido bien y ahora a ver si podemos mantener el liderato la semana que viene», explicó Masià, que logró la victoria 110 y el podio 301 para el motociclismo valenciano. Solo cuatro pilotos han logrado un título, y el de Algemesí se postula como firme aspirante a sumar el noveno y añadirse así a Jorge Martínez Aspar (4), Ricardo Tormo (2), Champi Herreros (1) y Nico Terol (1). «La estrategia era buena y al final me ha salido bien. Mi objetivo es ser regular y estar en el ‘top cinco’ en todas las carreras e ir pasito a pasito, sin ponernos nerviosos y sin cometer errores, que son los que se pagan muy caro al final de la temporada».

Sergio García Dols lamentó quedarse tan cerca del podio: «Ha faltado muy poquito, lo tenía más o menos bien para hacer podio. Lo importante es que es la primera carrera con la GasGas me he sentido bien, ha faltado un poquito, pero es bueno puntuar y acabar la carrera en cuarto lugar es muy bueno».

Jorge Navarro, en el «top ten»

El británico Sam Lowes (Kalex) dominó a placer en Moto2 al doblegar desde la primera vuelta a todos sus rivales y a pesar de que a dos vueltas del final le avisaron de que había cumplido con los avisos de sobrepasar el límite de la pista. Los valencianos Jorge Navarro y Arón Canet terminaron décimo y décimo tercero, respectivamente.

Viñales domina en MotoGP

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) dominó con autoridad y una estrategia bien planificada el Gran Premio de MotoGP para sumar su novena victoria en la categoría «reina» del mundial de motociclismo y la vigésimo quinta de su carrera deportiva. El valenciano Iker Lecuona, que salió penúltimo, terminó en décimo séptima posición.

Al triunfo de Maverick Viñales se iba a unir una segunda plaza del campeón del mundo Joan Mir (Suzuki GSX RR), que logró adelantar al francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) en la última vuelta, pero la insultante velocidad de las motos de Borgo Panigale le jugó una mala pasada pues en la recta de meta le adelantaron de manera «inmisericorde» tanto Johann Zarco como el italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), que había sido el líder inicial de la carrera.