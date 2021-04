Puchol i De la Vega obrin les «semis» de la Lliga d’escala i corda

Per altre costat, la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall va concloure ahir la fase regular amb la primera derrota del Genovés. Xeraco (Vercher, Canari i Ricardet) va superar a Vicent, Tonet IV i Jose per 30-15. A més, Xàbia (Ian, Seve i Néstor) van guanyar a Oliva (Pablo, Brisca i Marc) per 30 per cap.