Los futbolistas del Valencia CF se han pronunciado en las redes sociales, una vez terminado el partido, y han mostrado su apoyo incondicional a Diakhaby. "Como capitán del Valencia CF, muy orgulloso de cómo el equipo ha apoyado a Diakhaby yéndose del campo. Ningún ser humano merece esa vejación. Después, todo ha perdido sentido. Hemos perdido todos y no hablo del resultado. Nosotros, el Cádiz, y el fútbol en general. NO AL RACISMO. NO A LOS RACISTAS", ha escrito el brasileño Paulista en su cuenta de Instagram.

El defensa Wass ha narrado lo ocurrido con mucha rabia. "Hoy hemos vivido un episodio muy grave. Mi compañero y amigo Diakhaby ha recibido un insulto racista por parte de un rival. Hemos abandonado el terreno de juego porque el partido no podía continuar después de un hecho así. Él nos ha pedido que saliésemos a jugar porque nos han dicho que nos iban a castigar con la pérdida de los puntos de hoy y quizás alguno más. Es una vergüenza que pasen esas cosas todavía. Queda mucho por hacer. Estamos a tu lado, Diaka", ha publicado.

El capitán del Valencia, José Luis Gayá, afirmó que se retiraron del campo en el partido contra el Cádiz por que Mouctar Diakhaby les aseguró que había recibido "un insulto racista" y que luego regresaron, con el visto bueno de su compañero francés, porque les dijeron que, de lo contrario, les "quitaban los tres puntos" o incluso más.

"Diakhaby nos ha dicho que le han hecho un insulto racista. Condenamos eso y nos fuimos para dentro, pero (en los vestuarios) nos han dicho que teníamos que jugar porque nos quitaban los tres puntos y posiblemente alguno mas. Él nos ha dicho que saliéramos, nos ha dado permiso", explicó Gayá en declaraciones a Movistar.

El lateral izquierdo del Valencia, equipo que al final perdió por 2-1 en el Ramón de Carranza, precisó que el central Diakhaby "está hundido" y que ha sido "un insulto muy feo", tras una discusión con el central del Cádiz Juan Cala. "Estamos con él. Estoy seguro de que le ha dicho algo, completamente seguro", aseveró el capitán valencianista.