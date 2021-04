El Valencia CF apenas tiene margen de error. Ya no le queda otra que ganar esta tarde en el Ramón de Carranza, si lo que pretende es seguir alimentando la esperanza de cerrar esta temporada 2020/21 con un billete al fútbol europeo. Los de Javi Gracia entran en la «fase Luis Aragonés», es decir, en los últimos diez partidos en los que se definen éxitos y fracasos. Y lo hace en clara desventaja con los tres equipos que más opciones reúnen de apurar las dos plazas de Europa League y una de Conference League, siempre y cuando el 17 de abril el Barça quien se proclame campeón de Copa.

Real Sociedad y Betis, sexto y séptimo, y con los que el Valencia se enfrentará de manera consecutiva tras su paso esta jornada por Cádiz, suma 12 puntos más. Además, después de la victoria de ayer sábado en Granada (0-3), el Villarreal se ha colocado quinto con 46 puntos. El pobre botín del Valencia hasta el momento, 33 puntos, le empuja a no contar con otro sendero posible hacia Europa que el que este domingo se inicie con un triunfo en tierras gaditanas. Los blanquinegros deben hacer en este tramo final cosas no hechas hasta la fecha en esta Liga 20/21, encadenar puntos de tres en tres. En la jornada 29 el conjunto valencianista afrontará su octava ocasión de enlazar dos victorias. Las tres últimas llegaron en los meses de febrero y marzo. Durante ese tiempo los futbolistas entrenados por Gracia se han erigido en el mejor local de la competición, aunque lejos de Mestalla han sido incapaces de dar continuidad a la racha. El Valencia perdió oportunidades frente a Athletic, Getafe y Levante después de haberse impuesto en casa a Elche, Celta y Villarreal. Ahora su enésima oportunidad sucederá tras vencer al Granada (2-1) en uno de los partidos más completos del ‘Valencia low cost’ que la política de Meriton deparó en verano entre la incredulidad de aficionados y técnico.

Frente a los nazaríes, antes del descanso por los partidos de selecciones, el Valencia se gustó de principio a fin. Una actuación redonda y excepcional en comparación con lo visto en el resto de la campaña. Ese día Gonçalo Guedes volvió a mostrar su lado bueno para lanzar los ataques de un bloque mucho más dinámico de lo que venía acostumbrando. Ausente en la nómina de jugadores de la selección portuguesa, el ‘7’ ha trabajado regularmente en la Ciudad Deportiva al lado del otro baluarte ofensivo de la plantilla, Maxi Gómez. El hecho de que Uruguay no tuviese partidos de clasificación para Catar 2022, ha permitido que las dos piezas más determinantes del equipo se hayan podido engrasar juntas con vistas a este final de curso. Diez partidos en los que Guedes y Maxi están obligados a facilitar el camino hacia las victorias y, a su vez, a agotar toda esperanza europea.

Si el Valencia no rompe hoy en Cádiz esa serie consecutiva de tres derrotas a domicilio, mirar a Europa solo será una quimera. El encuentro frente a los gaditanos es trascendental en ese objetivo, razón por la que el once será el mejor posible, pese a la vuelta tardía de internacionales como Gayà, Wass o Correia. La única variación, obligada, estará en la portería. Jaume por el lesionado Cillessen.

Por su parte, el Cádiz se aferra a sus mejoras en defensa para contrarrestar las bajas de Lozano, exvalencianista, por lesión, y Sobrino, cedido con ‘cláusula del miedo’. En su última visita al Carranza, en 2005, los blanquinegros ganaron con gol de Vicente. El anterior triunfo data de 1993. Fue a cargo del Valencia de Hiddink, con tantos de Carlos Arroyo y Leonardo, y un tal Álvaro Cervera, hoy míster del Cádiz, en el extremo izquierdo.

Gracia, tranquilo con Jaume

La lesión deCillessen ha abierto un nuevo escenario en la portería del Valencia CF. Javi Gracia está obligado a echar mano de Jaume Domènech. Gracia asegura que no se encuentra «extremadamente preocupado» porque confía en las condiciones de Cristian y sobre todo de un Jaume que recupera la titularidad y que será observado con lupa. «De igual manera que opté por el cambio en la portería porque creía que era oportuno, igual de tranquilo estoy ahora ante la necesitad de tener que contar con los otros dos porteros que tenemos. Estoy tranquilo, confiado y sabedor de que tenemos bien cubierta esa posición con cualquiera de los porteros que tenemos». Gracia asegura que confía en Jaume, pero la realidad es que el técnico sentó en el banquillo al gat el mismo día en el que el holandés tuvo el alta competitiva para jugar. No hubo transición. «La lesión de Jasper no es tan grave como para pensar que lo vamos a perder toda la temporada, estará antes de que la Liga termine», dijo.