L a derrota ante el Huesca rescató algunos de los grandes problemas del Levante esta temporada. El curso está siendo bueno y más allá de las dos últimas derrotas la realidad es que no se puede considerar ni mucho menos insuficiente una campaña en la que ha habido muchas notas positivas y no solo relacionadas con la Copa del Rey. Pero hay una realidad evidente. El equipo se ha dejado muchos puntos en casa ante equipos de su misma liga y de la zona baja. Y es ahí donde ha estado la diferencia entre dar el ‘saltito’ hacia arriba. Y eso mismo lo reconoció Morales tras el choque. «El camino es el que hemos demostrado en otros partidos contra equipos mejores. Tener la misma concentración contra rivales que a priori estén por debajo de nosotros, pero no quiere decir que sean peores que nosotros», aseguró.

Y es que la temporada del Levante ha tenido altos y bajos y curiosamente los picos de mejor rendimiento han llegado, en muchas ocasiones, ante conjuntos que están entre los 10 mejores. Victorias en casa ante Getafe, Eibar, Real Sociedad, Betis, Valencia y fuera de casa contra Atlético de Madrid, Real Madrid y Osasuna. En definitiva, tras jugar ida y vuelta contra el Huesca solo se cosechó un punto. También terminó en tablas el enfrentamiento contra el Alavés en el Ciutat de València, equipo que ocupa actualmente la posición de colista. Siguiendo con esa tendencia, el cuarto peor clasificado en estos momentos es el Elche, quien también se llevó un 1-1 de su visita a Orriols. Y la tendencia es habitual. Tanto es así que el cuadro de Paco López ha conseguido un punto más en sus enfrentamientos ante los 10 primeros que ante los de mitad hacia abajo.

Ahora la mirada está puesta en el encuentro ante el Eibar después de un partido que hizo mucho daño en el seno de la plantilla granota. Todo el grupo es consciente, algo que se ve por las palabras de Morales en la entrevista a pie de campo tras el partido ante el Huesca, de que se han perdido muchos puntos ante equipos de la zona baja o mejor dicho, «peores en teoría por su situación en la clasificación».

Eibar, prueba de fuego perfecta

Y en ese contexto, el conjunto dirigido por Paco López tiene una perfecta prueba de fuego contra el Eibar de Mendilibar este próximo sábado. Por lo que supone dar un golpe fuera de casa, ante un rival que se está jugando la vida y porque una nueva derrota o empate tras sendos KO contra Betis y Huesca agravaría la situación de un equipo que ha ofrecido mucha mejor imagen todo el año que en ese duelo ante los oscenses. Eso mismo reconoció Paco López también después del duelo. El vestuario tiene, por tanto, una oportunidad de oro para dar una patada a esos ‘fantasmas’ que aparecen ante los conjuntos de la zona baja o volver a demostrar que ante rivales ‘inferiores’ sobre el papel, cuesta más sacar puntos. Más allá de que el equipo corrió, y mucho, ante el Huesca.