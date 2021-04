Giner, Pere i Álvaro s’han posat per davant en la segona semifinal de la Lliga Bankia d’escala i corda en superar ahir al trinquet de Dénia a José Salvador, Félix i Bueno pel tanteig de 60-45.

El conjunt vencedor manté la condició d’invicte i una vegada més es va mostrar com un bloc en el qual totes les línies disparen fort i amb criteri. La consecució del triomf va ser cosa de tres encara que el gran protagonista va ser Giner per la capacitat per a aguantar les escomeses dels rivals en plena remuntada. El rest de Murla va signar una actuació impecable. L’equip derrotat també va oferir molt bona imatge, sobretot en el tram iniciali quan amb 50-25 en contra va traure mans per a situar-se amb 55-45 i val, que no va concretar. Pel nivell dels dos equips l’eliminatòria continua oberta per al segon assalt del pròxim dissabte a Xàbia.