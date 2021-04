El Trofeu Mixt de pilota està assegurat

La temporada professional en l’esport de la pilota té la referència de les competicions oficials, amb la Lliga, la Copa els individuals i el Trofeu Mestres com a esdeveniments més significatius, i fora del paraigua de l’oficialitat, però amb molt de tiró entre l’afició es troba el Trofeu Mixt masymas, l’esdeveniment que reuneix en una mateixa sessió i trinquet a les figures i als seguidors de les dues modalitats professionals, el raspall i l’escala i corda.

L’edició 2021 del torneig va quedar assegurada ahir amb la renovació del conveni de col·laboració entre la Fundació per la Pilota i la cadena de supermercats valenciana. «Hem renovat el nostre compromís de suport a la pilota perquè, com a valencians que som, portem este esport en la sang. A més a més, nosaltres compartim els seus valors d’esforç, treball en equip, competitivitat i compromís», explicava José Juan Fornés, director general de Supermercats masymas, després de la signatura que va tindre lloc en la central de l’empresa ubicada a la localitat alacantina de Pedreguer.

El trofeu mixt és la part més cridanera i important del conveni, però no l’única. I és que esta col·laboració també suposa la celebració d’una jornada solidària. Un dia amb cartell ‘de fira’ en un trinquet referent on la recaptació obtinguda es destinarà a una causa benèfica. L’any passat no es va poder realitzar a causa de la pandèmia. L’anterior, l’escenari va ser Pelayo i els diners es van destinar a la Casa Caridad de València.

L’acord també implica que masymas patrocine un equip de la Lliga d’escala i corda, com és habitual al costat de l’Ajuntament de Pedreguer, perquè totes les formacions participants representen a alguna localitat de les tres províncies.

Precisament l’equip de Pedreguer-masymas és un dels quatre que queden en la lluita pel títol. Giner, Pere i Álvaro no apareixen en la majoria dels pronòstics abans de començar, però van acabar la fase regular com a únics invictes. I en la primera partida de la seua semifinal, disputada el passat diumenge a Dénia contra la formació local de José Salvador, Félix i Bueno, es van imposar pel resultat de 60-45. La segona partida es jugarà el dissabte a Xàbia.

En l’altra semifinal, l’avantatge és per a l’equip d’Almussafes de De la Vega, Javi i Carlos, que el dissabte va superar al trinquet de Vila-real al trio de la Pobla de Vallbona de Puchol II, Héctor i Hilari per 60-55. La segona partida es jugarà el diumenge a Sueca.

En la Lliga de raspall, les primeres partides de les semifinals es jugaran entre el dissabte i el diumenge als trinquets de Xàbia i Bellreguard.