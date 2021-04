El Valencia Basket quiere seguir haciendo historia en la presente temporada. Y es que el conjunto dirigido por Rubén Burgos llega a la Final Four de Szekszard, en Hungría, con la firme intención de estrenar el palmarés de la sección femenina de la entidad. Las taronja, en el que será su primer enfrentamiento de la temporada fuera del territorio nacional, buscarán esta tarde ante el Flammes Carolo Basket el billete para disputar su segunda final de la temporada y así luchar por el primer título de su historia. Y lo harán con el importante handicap de la lesión de Laura Gil. La internacional española será duda hasta el último momento después de sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha durante una de las sesiones a principios de semana. La evolución de la pívot murciana determinará su participación en esta Final Four.

«Veo a las jugadoras ambiciosas, ilusionadas y con hambre por crecer y demostrar que merecemos estar aquí y que, por qué no dar un pasito más», aseguró en las horas previas Rubén Burgos, que ve que el equipo «está preparado y mentalizado para afrontar estas semifinales, ante un rival que va a ser duro y que ya se presumía como fijo para la Final Four y para el título. Un equipo con experiencia en este nivel y que ha jugado ya partidos de esta importancia. Nuestras jugadoras han trabajado bien durante la semana, son conscientes de que hay que mostrar hambre y mostrar nuestra mejor versión, en no pensar en optar al título y en pensar exclusivamente en Carolo Flammes».

El conjunto francés llega a la cita tras haber arrasado a sus rivales en octavos y en cuartos. En la ronda de 16 equipos eliminó al VBW Cekk Cegled húngaro por 35 puntos y en los cuartos venció al Fribourg Basket suizo por 29. Sin embargo, no han llegado a estar entre los cuatro primeros equipos con un pleno de victorias, pues en la fase de grupos cayeron por 50-57 ante Lointek Gernika. La jugadora más determinante en competición europea para las francesas hasta la fecha es la pívot nigeriana Evelyn Akhator, ex de Perfumerías Avenida y de la WNBA, y que viene promediando 13,6 puntos, 6., rebotes, 1 asistencia, 1,6 robos y 18,4 de valoración. Junto a ella en el juego interior destaca la potencia física de Endene Miyem, o en la dirección el ágil ritmo que marca la experta Amel Bouderra. Tres puntales del juego de Romuald Yernaux y que casi han conseguido hacer olvidar la importante baja sufrida en noviembre con la marcha de la internacional belga Kim Mestdagh al Schio italiano.