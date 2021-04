La ciudad húngara de Szekszárd puede escribir hoy la página más importante en la aún corta historia de la sección femenina del Valencia Basket. Las de Rubén Burgos están a solo 40 minutos de ganar el que sería su primer título y convertirse también con ello en el primer equipo español que consigue la Eurocup Women después de que el CB Islas Canarias perdiera la final en la temporada 2002-2003.

Enfrente, eso sí, tendrán al rival más difícil posible, un Reyer Venezia que es líder de la Liga italiana -por delante de equipos de Euroliga como el Famila Wuber Schio- y que llega a la final sin haber perdido ni un solo partido en la competición y con 88,8 puntos de media.

Pero el Valencia Basket también está invicto y en las semifinales demostró que es tanto o incluso más favorito al título que su rival, a pesar de que el equipo italiano tiene más experiencia después de haber jugado la final de la segunda competición europea en la temporada 2017-18, cuando perdieron contra el Galatasaray.

Rubén Burgos mantiene para este partido la duda de Laura Gil por su lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, pero no parece que vaya a tener problemas para jugar Marie Gülich a pesar del fuerte golpe que recibió en la cara al final del partido ante el Carolo Basket en la semifinal del pasado viernes.

La presencia de ambas, a pesar del partidazo de Raquel Carrera y de Celeste Trahan-Davis el viernes, daría un plus al equipo ante un rival que ha demostrado ser uno de los más potentes de la competición y que llegó en dos partidos hasta los 118 y 116 puntos respectivamente, en una muestra de su potencial ofensivo.

Eso sí, sufrieron más de lo esperado el viernes para derrotar al anfitrión, un KSC Szekszard que tuvo opciones hasta el último minuto pero que acabó perdiendo por un ajustado 63-58.

Con hasta cinco jugadoras promediando más de 10 puntos en la competición continental, Giampiero Ticchi sabe que dispone de muchas líderes para momentos decisivos como el de hoy. La más valorada del equipo es la pívot lituana Gintare Petronyte, con una media de 13.5 puntos, 6.2 rebotes, 2.2 asistencias y 18.3 de valoración, pero las más destacadas en el pase a la final fueron Anderson (14 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 1 robo y 16 de valoración) y Penna (10 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 3 robos y 15 de valoración).

Burgos y la colectividad

Sobre su rival de hoy en la gran final, el Reyer Venezia Rubén Burgos destaca: «Despliegan un juego muy físico, en todas las líneas tienen jugadoras con capacidad para anotar. Para nosotras la manera de combatir esto y competir contra ellas tiene que ser desde la colectividad, desde nuestra seña de identidad y que todas las jugadoras tengan responsabilidad». Sobre el estado físico de Marie Gulich que en el partido de semifinales sufría un duro golpe en la cara, Burgos destaca: «Está mejor de lo que estaba anoche al acostarse. Los servicios médicos están pendientes de ella y de su evolución. Sufrió un golpe duro, fortuito y estaba contusionada. Vamos a ver su evolución».

El técnico taronja elogió la actuación de Raquel Carrera que, con 22 puntos, fue decisiva en el encuentro ante el Carolo: «A Raquel no voy a descubrirla. Nos sorprende día a día. Ya lo demostró en la Fase de Ascenso en edad cadete jugando en el equipo rival nos puso en muchos problemas. La gente alucina que con 19 años tenga esa madurez pero los que la vemos día a día vemos que mejora mucho, que es una esponja. Su techo no lo podemos imaginar nadie. Ayer ayudó mucho al equipo y también se benefició de la fortaleza y buen juego colectivo que desarrollamos tanto en defensa como en ataque». Sobre el estado físico de Laura Gil Burgos destacó que será duda hasta el último momento: «Está en una situación parecida a Gulich. Sufre una rotura en el isquio. Cada vez se encuentra mejor pero aún no se ha probado en pista».