Pedreguer-MasyMas es va convertir ahir en el primer equip finalista de la XXX Lliga Bankia d’escala i corda. Giner, Pere i Álvaro Gimeno van col·locar el 60-25 al lluminós del trinquet de Xàbia per a certificar la magnífica trajectòria a la competició. Des que va començar la fase regular, fins ahir, la tornada de semifinals, els pedreguers només han fet que guanyar. Giner i companyia van mantenir la condició d’invictes per a presentar-se a la gran final, el pròxim dissabte dia 18 d’abril al trinquet de Pelayo, com als grans favorits pels seus resultats.

A l’altre costat de la corda estava la formació de Dénia (Jose Salvador, Félix i Bueno) que havien de véncer per contrarestar la victòria pedreguera a l’anada. No va ser així i els deniers es van acomiadar de la competició. Tot i el marcador final, el trio de Jose Salvador va saber refer-se del primer joc al dau perdut (25-20) i immediatament li la van tornar als seus rivals per igualar a 25.

A partir d’ací, tots els jocs caigueren del bàndol pedreguer. Giner està de dolç i ahir ho va tornar a demostrar, sobretot amb la mira ficada en la llotgeta. Línia per línia, Pedreguer-MasyMas va ser superior. La pegada dels blaus era incontestable. Això sumat a diversos factors com errades, faltes en la ferida i mala sort amb trencades o rebots en contra, van castigar als deniers.

Una final on Pedreguer espera a Almussafes (De la Vega, Javi i Carlos) o La Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Hilari). Els de la Ribera Baixa parteixen amb avantatge en véncer a l’anada per 60-55. Per la seua banda, el trio de Puchol II necessita guanyar, independentment del resultat, per forçar una pròrroga al millor de tres jocs. Tot es decidirà hui al trinquet Eusebio de Sueca (11.30 hores, LaLiga Sports TV i Proximia TV).

Així mateix, el trinquet xabienc també va viure la victòria del conjunt del Genovés (Vicent, Tonet IV i Jose) sobre el de Xàbia (Ian, Seve i Néstor) per 30-25 en la partida que obria les semifinals de la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall. El trio de Ian va tindre el triomf al seu abast en gran part per un Seve superlatiu, però mai es pot donar per mort a Tonet IV.

El mitger genovesí va entrar en joc i a poc a poc va anar sumant fins a capgirar el marcador. La segona anada de semifinals tindrà lloc hui al trinquet de Bellreguard (18.00 hores, Proximia TV) entre Castelló (Marrahí, Lorja i Murcianet) i Xeraco (Vercher, Canari i Ricardet).