Menos de un mes después de perder la final de la Copa de la Reina, el Valencia Basket ha ganado su pimer título en su segunda final, la primera en la Eurocup Women, en un final de infarto exprimiendo un segundo hasta darle la vuelta al marcador con dos tiros libres de Raquel Carrera, de solo 19 años. Ayer, la MVP del partido, Queralt Casas, se rindió al saber hacer de la joven jugadora. «Estábamos uno abajo a falta de un segundo pero creíamos, sabíamos que la que cogiera el balón lo iba a hacer. Pensaba que iban a poner a una jugadora grande abajo pero cuando vi que no y vi a Raquel no lo dudé. Tiene 19 años pero es increíble, su cabeza es impresionante. Es increíble, una locura, ganamos por uno en el último segundo. Es alucinante. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro porque son un muy buen equipo, nosotros también lo somos». La escolta elogió «el gran trabajo del club con el equipo femenino. Esto no lo encuentras en cualquier sitio, aquí no hay diferencia entre equipos masculinos y femeninos». Por su parte, Raquel Carrera, la heroína de la noche casi no tenía palabras. «He hecho lo mejor que he podido en el partido, y a disfrutar. Me siento muy emocionada porque hemos ganado un título europeo. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido durante toda la competición».

Entre las numerosas felicitaciones, no faltaron las del primer equipo desde Zaragoza, con Jaume Ponsarnau y Prepelic en rueda de prensa, y de jugadores como Hermannsson por Twitter, la misma vía elegida por el president de la Generalitat, Ximo Puig, «enormes, enhorabona, victòria merescuda», el alcalde de València Joan Ribó, «final d’infart», la concejala de deportes Pilar Bernabé, «este equipazo ha hecho historia!! Gracias guerreras!, el director de deporte de la Generalitat, Josep Miquel Moya, «havia de guanyar.se així. Als vostres peus, campiones!», y el conseller Vicent Marzà, «BRUTAL». Y Jorge Garbajosa, presidente de la FEB: «Enhorabuena al Valencia Basket por su victoria. No solo por lo que supone de hito histórico para la historia del club, sino por la demostración que supone de que la apuesta por el baloncesto femenino siempre da sus frutos».