El cartell de la final de la XXX Lliga Bankia d’escala i corda es va completar ahir amb l’equip d’Almussafes. De la Vega, Javi i Carlos van classificar-se després de véncer a la formació de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Javi i Carlos) per 60-30. El trinquet Eusebio de Sueca va ser l’escenari on els de la Ribera Baixar van certificar el seu lloc en la lluita pel títol. Els almussafencs havien guanyat a l’anada de les semifinals i necessitava el triomf a la tornada per convertir-se en finalista. Més difícil ho tenia el trio de Puchol II, ja que si aconseguia la victòria, aspirava a forçar una pròrroga al millor de tres jocs. No va ser així i Almussafes va acompanyar al conjunt de Pedreguer-MasyMas (Giner, Pere i Álvaro Gimeno) en la partida que decidisca la Lliga d’escala i corda, el 17 d’abril, a les 18.00, a Pelayo.

Almussafes va deixar-ho clar des de l’inici. En un trinquet on hi ha major facilitat que en altres per enviar la pilota a la llotgeta de baix, De la Vega no ho va malbaratar. Els riberencs van demostrar més fam que els poblans. Sabedor de la importància del triomf, Puchol II va voler agafar major protagonisme i ho va pagar. Héctor i Hilari patien a l’hora de parar les canonades de Javi, mentre que Carlos mostrava la solidesa que el caracteritza a la punta. Amb 20 iguals, els almussafencs es desenganxaren en el marcador gràcies a quatre jocs seguits. Quan La Pobla de Vallbona va començar a acoblar-se, el trio roig va poder retallar la diferència (45-30). Això no obstant, la reacció va quedar-se ací perquè De la Vega no ho va permetre.

Per altre costat, l’equip de Xeraco (Vercher, Canari i Ricardet) va superar (30-10) al de Castelló (Marrahí, Lorja i Murcianet) a l’anada de la segona semifinal de la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall, disputada ahir al trinquet de Bellreguard. Fins al 10 iguals, la partida va ser dauera amb tretes potents d’ambdós rests, ben aprofitades pels seus punters. Els xeraquers van ser els primers i únics en trencar el dau als rivals (15-10). Tot i que Castelló va lluitar per evitar que Xeraco sumara de nou, Vercher es va calfar amb canonades per treta. Des del rest, Canari i Ricardet s’encarregaren d’enviar-la a la galeria per conquerir la partida. Esta eliminatòria es resoldrà en la tornada del pròxim diumenge, dia 18 d’abril, en el trinquet de La Llosa de Ranes.