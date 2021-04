Mouctar Diakhaby ha vuelto a mantener con firmeza la denuncia del insulto racista que recibió el 4 de abril en el Ramón de Carranza por parte de Juan Cala. El central del francés ha sido entrevistado por la emisora francesa RMC, en donde ha asegurado que irá «hasta el final con este asunto». «No soy ningún loco», dice el futbolista, muy seguro de lo que escuchó en el minuto 28 del partido en un lance del partido. «Me dijo negro de mierda».

«No he dicho que sea un racista, no lo conozco como persona, pero conmigo sí tuvo palabras racistas y por eso quiero que sea sancionado», dice el exjugador del Olympique Lyonnais, quien también ha indicado que existen pruebas «confidenciales» aportadas al juez de instrucción que lleva el caso Cala en el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. «Mi idea es ir hasta el final con esta historia, no soy un loco», incide.

Otro de los momentos interesantes de la entrevista llegó cuando Diakhaby comentó que no comprende la situación. «No entiendo que todo no esté clarificado sabiendo las pruebas que tienen».

Mouctar Diakhaby precisó que en Cádiz fue «la primera vez» que escuchó un insulto racista en un campo de fútbol por parte de un jugador rival. Además, el defensa se lamentó de que en la Liga española exista la posibilidad de perder puntos por retirarse del campo cuando un jugador es gravemente insultado. «Por desgracia podían perderse puntos, y no quise ser egoísta contra mi equipo. Dije que volviesen... creo que en otros campeonatos estas cosas no son así», argumentó.

El defensa de 24 años insistió en que, pese al informe de la Liga, «esto no ha acabado». «Hay un juez de instrucción, que es el que va a resolver este asunto».

«Me lo dice al levantarse»

En otra entrevista con el diario AS, Diakhaby relata con exactitud la jugada en la que recibió el presunto insulto de Cala. «Me lo dice cuando estamos en el área. Cuando protejo el balón para mi portero. Cuando Jaume tiene el balón, él me insulta. Me insulta y se gira. Yo lo de ‘déjame en paz no lo escucho’, porque él luego se fue de espaldas. Yo grité ‘árbitro, árbitro’. Mi reacción fue rara. Era la primera vez que me pasaba eso y me olvidé de todo lo que pasaba en el césped. Solo tenía sus palabras en la cabeza», explica.

«Él me lo dice cuando se levanta. Creo que se hace daño, eso no lo sé, pero se levanta y entonces me lo dice. Se ve en la imagen que se gira un poco hacía mi y la última palabra que sale es ‘mierda’. Pero cuando lo dice está más cerca del suelo que de pie», añade.

El defensa explica lo que sucedió después, cuándo fue a pedirle explicaciones a Cala. «Él quería excusarse, pero yo no quería saber nada de nadie ni escuchar lo que me quería decir. Yo estaba muy enfadado», relata.