Si el Levante UD tiene a día de hoy dos futbolistas representativos que pasaron por el filial y tras años ya de trayectoria se han convertido en dos referentes en el primer equipo, esos dos jugadores son sin duda José Luis Morales y Roger Martí. Ambos son los protagonistas en clave granota de una jugosa entrevista en el número del mes de abril de la revista especializada Panenka en la que develan secretos futbolísticos de cada uno e incluso de la evidente conexión entre ambos.

Un punto culmen sin duda en esa prolífica relación Morales-Roger fue el histórico gol ante el Villarreal en cuartos de final de Copa del Rey que dio el pasaporte a la primera e histórica semifinal ante el Athletic Club. Morales, en una de las primeras pinceladas curiosas cedidas por Panenka a este periódico, admite que entre ellos hay algo que va más allá del entendimiento dentro del 105X70 : «Con una sola mirada sabes dónde tienes que poner el balón porque sé qué movimiento va a realizar Roger (...) Hay inteligencia, hay lectura de juego, pero además, y sobre todo, hay conocimiento del compañero. En esa jugada yo no llego a levantar la cabeza, yo solo le escucho. Con escuchar su voz sé dónde debe ir. Luego, con su eficacia, lo resuelve».

Desde el filial Ambos empezaron a brillar en el filial granota a las órdenes de José Gómez, pero coinciden en destacar un aspecto como ha sido su evolución individual en los últimos años. «A mí se me clasificaba como jugador de área, y que fuera de ella no participaba mucho. Pero sobre todo con el actual cuerpo técnico, en los últimos años, me han hecho mucho hincapié en otros factores del juego. Y noto que he mejorado muchísimo», afirma Roger. Su discurso es muy similar al del ‘Moro’: «Hasta hace un par de años yo era solo un jugador de ir al espacio, de ir a buscar al rival. Y con el trabajo de Paco López se nos ha abierto un abanico de posibilidades en nuestro juego con el que podemos estar capacitados y ser buenos. Es un trabajo constante. El fútbol evoluciona y tú debes seguir evolucionando».

La entrevista transita sosegadamente por la trayectoria y los orígenes de ambos, desde el fútbol de calle y la explosión tardía de Morales, hasta los goles que Roger hacía en el Antiguo Cauce del Río Turia con la elástica del CD Serranos. Morales lamenta que la táctica haya encorsetado a los jóvenes futbolistas de cantera, algo que a él por suerte no le sucedió: «El año pasado estuve haciendo las prácticas del nivel 1 con el juvenil nacional y me sorprendió que el jugador no tiene esa iniciativa (...) No sé si los robotizarán, pero la metodología va en ese sentido. En la calle yo hacía lo que me apetecía...». Roger va un paso más allá y recuerda como fue su paso de una escuela de barrio a otra ya mucho más ‘profesionalizada’: «A mí me pasó lo que te pasaría a ti, ‘Moro’, cuando fichaste por el Levante. Yo venía de jugar en el río con el Serranos. De allí me fui al juvenil con el Valencia y [resopla] parecía que era un ‘paquete’. No entendía nada. Sí, me llegaba la pelota y metía gol, pero del juego no tenía ni idea...».

Así, entre deliciosos bocados futbolísticos, transcurre una conversación en la que ambos se sinceran hablando de gustos musicales, de tatuajes e incluso de sus posibilidades reales y méritos contraídos para haber ido en alguna ocasión a la Selección. Es una charla que desprende aroma a hierba mojada y recién cortada. Es el verbo relajado de dos levantinistas que ya han dejado una huella imborrable en la historia de la entidad.