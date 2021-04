La fusió entre Bankia i CaixaBank ha arribat a la pilota i ahir va quedar escenificada a Pelayo en la presentació de la final de la Lliga d’escala i corda que es disputarà el dissabte al trinquet de la capital. A partir d’ara, la competició capdavantera per equips passa a nomenar-se Lliga CaixaBank. En l’acte van participar els components dels dos trios aspirants al títol. De la Vega va fer de portaveu del seu per a assenyalar que «haurem d’estar perfectes per a superar a un equip que no ha perdut cap partida». En el bàndol contrari, Pere va mostrar la seua preocupació per uns rivals «que han anat de menys a moltes més i que arriben a la final fortíssims».