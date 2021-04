La Lliga CaixaBank d’Elit de Raspall Femenina contínua aquest cap de setmana, en el qual es disputarà la cinquena jornada de competició en les localitats de Bicorp, Borbotó, El Verger i Meliana. Aquest dissabte 17 d’abril serà el dia que es jugaran les quatre partides. La primera d’elles tindrà lloc en el trinquet de Bicorp, on s’enfrontaran fins al moment els dos millors equips de la competició, com són Bicorp Turisme Rural amb Victoria i Mar, i l’Ajuntament de Beniparrell amb Ana i Noelia. Aquesta serà la partida més atractiva de la jornada, ja que tots dos equips arriben fins a cinquena jornada invictes i igualats a 12 punts en la primera i segona classificació de la taula. A més, aquest bonic enfrontament es podrà seguir a través de la productora ADN Valencià, que retransmetrà en directe pel seu canal de YouTube i com per la seua plataforma web. A les 17.00 hores al carrer de pilota de Borbotó jugaran els dos equips locals, que jugaran entre ells. L’equip de Estudi Martí Borbotó A format per Irene, Anabel i Amparo, jugaran contra les seues companyes Mireia i Adriana del Estudi Martí Borbotó B. El primer equip de Borbotó es troba a meitat de taula, ja que ha aconseguit dues victòries i dues derrotes en les quatre primeres jornades, mentre que el segon equip fins i tot no ha aconseguit els seus primers punts després. La tercera partida tindrà lloc a El Verger, a les 18.00 hores, on s’enfrontaran el CPV Beniarbeig-El Verger amb Aida, Fanny i Maria, i el CPV Alqueria d’Asnar format per Erika i Myriam. Aquesta trobada es presenta com molt igualat, ja que s’enfronten les terceres i les quartes classificades que estan empatades a 9 punts. Finalment, tancarà la jornada l’enfrontament entre l’equip de Justo Ballester Meliana format per Aina, Eva i Carmen, i Tavernes Blanques Carraixet amb Paula, Joana i Luisa.