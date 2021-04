El trinquet Pelayo és l’escenari habitual de les finals més rellevants de la modalitat d’escala i corda. Entre elles, la de la Lliga CaixaBank, que es disputa esta vesprada. Independentment del cartell, la cita assegura el ple en el centenari recinte de la capital perquè no en va és una de les partides més assenyalades de l’any; la més important quan es tracta d’enfrontar a equips. Hui, Pelayo no s’omplirà perquè encara no s’ha permés la tornada del públic tot i les demandes dels gestors de la pilota professional i la demostració en etapes anteriors de la pandèmia que un trinquet és un espai segur, com per exemple un cinema o un teatre, amb les corresponents mesures de prevenció i precaució.

Pelayo no s’omplirà de gent, però si d’il·lusions. Les de Giner, Pere i Álvaro, de l’equip Pedreguer-masymas, i les de De la Vega, Javi i Carlos, que representen a Almussafes. Esta final sí que hauria penjat el cartell de ‘no hi ha entrades’. Perquè des de Murla s’haurien mobilitzat els seus veïns per a abrigallar a Giner en la seua primera final, a més com a debutant en la Lliga. I els incondicionals de Pere, de Pedreguer i Benissa, d’on és natural i resideix. I la fidel afició de Massalfassar, poble d’Álvaro Gimeno, que també s’estrena en la partida que val el títol.

La gent d’Almussafes tampoc hauria fallat, amb la comitiva encapçalada pel gran José Ventura. Amb Javi, Massalfassar estaria dividit. O no, simplement caldria gaudir de la final perquè la presència de dos paisans garanteix que hi haja un campió. Carlos, per descomptat, també hauria notat la calor dels seus; del Genovés, paraules majors en la pilota.

La trajectòria dels equips era i és un altre reclam per a ser testimonis en primera persona. Hui per la televisió, a partir de les 17.45 hores per À Punt. Els de Pedreguer arriben amb una trajectòria impecable. Ni una sola derrota perquè han passat per damunt de tots a força de canonades. Almussafes ha tingut algun dia discret, però això va ser en la prehistòria. En el tram decisiu de la competició, l’equip ha ratllat tant com els seus rivals de la final.

El Genovés, primer finalista de la Lliga de raspall

k Vicent, Tonet IV i Jose, trio representatiu del Genovés, van convertir-se ahir en el primer equip finalista de la XXXVIII Lliga CaixaBank – Trofeu Diputació de València de raspall. La victòria per 30-5 sobre la formació de Xàbia, amb Ian, Seve i Néstor, va certificar la classificació dels genovesins en la tornada de les semifinals. Els de la Costera també s’havien imposat en la partida d’anada (30-25) i el requisit per accedir a la final era aconseguir dos triomfs a les eliminatòries. El rival pel títol eixirà del duel de demà a la Llosa de Ranes entre Castelló (Marrahí, Lorja i Murcianet) i Xeraco (Vercher, Canari i Ricardet).