Quan es guanya una Lliga el més normal és dedicar el títol a la família, la parella, a una persona que ja no està o algun altre afí. I segurament que De la Vega li ho dedicarà als seus en privat, des de la tranquil·litat. Però en calent, amb l’adrenalina encara pels núvols, dels primers que es va voler recordar l’escaleter va ser “dels aficionats, que ens fan molta falta. Hi ha hagut intercanvis espectaculars i la partida ha sigut molt emocionant. El trinquet hauria bramat. Els pilotaris ho hem passat molt mal amb el confinament i les aturades, encara que ho hem superat amb treball. Però jugar sense gent continua fent-se molt costera amunt”.

Efectivament, la final de la Lliga CaixaBank d’escala i corda disputada ahir al trinquet Pelayo va ser molt bona. I la victòria per 60-50 de la formació d’Almussafes de De la Vega, Javi i Carlos davant la de Pedreguer-masymas de Giner, Pere i Álvaro es va produir per detalls, per tindre un poc més d’encert, tranquil·litat o fins i tot sort en eixos moments claus en els quals es decideixen els títols.

Un, probablement el més important, va ser quan el marcador reflectia 35-40 favorable a Giner, Pere i Álvaro, que van disposar de val en tres ocasions per a distanciar-se en dos jocs i passar al dau, que era des d’on s’estava anotant fins a eixe moment. El van perdre i van quedar tocats durant els dos parcials següents, que també van cedir, ara oposant prou menys resistència (50-40).

A continuació, els de Pedreguer van reviscolar i la final tornava a ser el que estava sent, un duel de pegar molt fort, parar rematades de quinze i alçar tones des del fons del trinquet. També es van cometre errades, més del que estava sent habitual en la trajectòria dels dos equips durant la competició, però ni molt menys eixes pilotes que van anar per terra van deslluir una magnífica actuació dels sis pilotaris. Va ser un digne colofó i un desenllaç merescut, per ajustat i perquè les dues mans de De la Vega treballant per als companys, les violentes escomeses de Javi i les precises aparicions de Carlos van tindre un punt més d’eficàcia, el suficient per a proclamar-se campions per solament dos jocs.

Hui, raspall

La Lliga d’escala i corda ja ha abaixat el teló, però encara queda per tancar la de raspall, que hui es trasllada fins a la Llosa de Ranes per a completar la tornada de la semifinal que enfronta a l’equip de Castelló de Marrahí, Lorja i Murcianet contra el de Xeraco amb Vercher, Canari i Ricardet. Vicent, Tonet IV i José ja esperen als vencedors en la final del pròxim dia 24.