Xeraco viurà el pròxim dissabte el duel més igualat possible per a decidir la XXXVIII Lliga CaixaBank - Trofeu Diputació de València de raspall. Tant la formació del Genovés (Vicent, Tonet IV i Jose), com la de Xeraco (Vercher, Canari Ricardet) han sigut les dues més regulars al llarg del campionat, tot i que ambdós trios han mostrat una cara a l’hora de jugar totalment diferent.

La figura de Tonet IV ho centra tot en El Genovés. No pot ser d’altra manera. Campió de l’edició anterior i de l’Individual, el percentatge més gran de pilotades genovesines passa per les seues mans. Més si cap, quan enguany ha estat acompanyat de dos debutants. No obstant, l’actuació de Vicent i Jose no és desmereixedora.

El rest ha tingut més protagonisme per la posició que ocupa. En l’àmbit defensiu, però sobretot en la treta. La potència amb la qual descarrega el situa entre els més canoners de la Lliga. Per la seua banda, Jose s’ha vist perjudicat per la presència de Tonet IV. Tindre al costat al número u, ha fet que el punter participe menys en el joc. En canvi, jugar a la seua vora també li ha servit per a créixer en confiança, mostrant-se sòlid en moments claus de la fase regular.