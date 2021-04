¿Ha sido esta la Volta más difícil de sacar adelante?La más difícil quizá no, la más extraña seguro. Ha sido muy complicado situar a la gente donde podían estar para que no hubiera ningún contratiempo y, por otro lado, el que no haya podido venir el público ni a salidas ni a llegadas, ha sido un poco triste. Sobre todo, porque los ciclistas quieren el calor, los aplausos, las fotos de la gente, los autógrafos. Todo eso, desafortunadamente, ha quedado atrás, por lo que nuestro papel como organización es permitirles que puedan ejercer su profesión de la mejor manera posible.Todo estaba preparado en febrero, pero las circunstancias obligaron a aplazar la carrera ¿Ha terminado siendo positivo este aplazamiento?Hubiese sido muy complicado celebrar la VCV en febrero, con la epidemia como estaba en ese momento. No hay que mirar atrás, sino hacia adelante. Hemos tenido una gran participación y un podio final muy bueno, con gente con muchísima proyección como Küng o Enric Mas. Hay que estar satisfechos por haber llegado hasta aquí, de no haber parado de rodar.¿Qué interlocución ha encontrado en patrocinadores e instituciones?Todos han apostado por la VCV. Nadie quería que esto parase. El apoyo de patrocinadores e instituciones ha sido unánime pese a las dificultades y debemos estar muy agradecidos por ello.Pese a la ausencia de algunas grandes figuras, esta VCV ha dado un gran espectáculo en el plano deportivo…Ha sido una carrera que ha dado mucho de qué hablar, y eso es lo importante y debemos valorar. Esta VCV estaba planteada para clasicómanos, porque el cartel que teníamos en febrero estaba repleto de ciclistas de ese corte, y aunque al final la participación en abril ha sido diferente, creo que el espectáculo ha sido igual de bueno. La verdad es que en esta semana se han interesado ya muchas ciudades y poblaciones en acoger una etapa de la VCV el año que viene y, desde hoy mismo, trabajamos ya para que la edición de 2022 sea igual o más espectacular que la de 2021.¿Será una VCV sin mascarillas la de 2022?

Pues, desafortunadamente, me temo que no. Las mascarillas han venido para quedarse unos años y ya nos vamos acostumbrando a vivir con ellas. Esperamos el año que viene, aunque sea con mascarilla, el público pueda estar presente en la VCV.

Esta VCV ha puesto en valor muchos lugares espectaculares de la Comunitat Valenciana, como por ejemplo el Alto de la Reina en Dos Aguas…

Estamos en la VCV para diseñar recorridos bonitos, pero sobre todo para enseñar las maravillas de la Comunitat Valenciana. Intentamos siempre que se pueda ver la costa, el interior... todo El turismo deportivo está en auge y es una inyección económica muy importante.