Aunque el ‘premio’ es ya de por sí suficientemente atractivo, el Valencia Basket afronta la semifinal ante el Spar Girona con una motivación extra. Esa que sólo el ánimo de revancha, de ‘vendetta’ deportiva es capaz de generar. Y es que a pesar del título conseguido en la Eurocup Women, nadie olvida todavía esa final de la Copa de la Reina en la que el conjunto catalán acabó levantando el trofeo en La Fonteta el 7 de marzo.

Un golpe doloroso que el equipo ha sabido encajar con el paso de las semanas y del que ahora tiene la oportunidad de resarcirse a lo grande. Es decir, ante el mismo rival y logrando el pase para su tercera final de la temporada. En este caso, la primera que disputaría de la Liga Femenina Endesa tras la de Copa y la Eurocup Women. Toda motivación será poca ante un rival potente y que llega a esta eliminatoria con dos semanas de descanso tras cerrar con solvencia su pase a las semifinales frente a Ciudad de La Laguna por un marcador global -entre la ida y vuelta- de 153-112.

Tras dos semanas esperando para volver a competir a causa de las participaciones del Valencia Basket en la Final Four de la EuroCup Women, y del Perfumerías Avenida en la Final Four de la Euroliga Femenina, el equipo de Alfred Julbe llega con la baja de la nacional María Araujo a causa de una grave lesión en la rodilla derecha que la va a tener varios meses parada. El movimiento en los despachos del club catalán no ha cesado hasta anunciar la incorporación de Laia Flores el pasado 15 de abril. El Spar Girona ha firmado a la base catalana hasta 2023, procedente de Campus Promete, donde ha promediado 13,2 puntos, 3,9 rebotes, 2,5 asistencias, 1,5 robos y 14,4 de valoración en los 30 partidos que ha disputado. El balance global entre ambos equipos es de un 6-2 a favor del conjunto catalán. Sin embargo, si nos ceñimos a los enfrentamientos de esta temporada, muestra al Valencia Basket un paso por delante. Hasta esta temporada el balance estaba en 5-0.