La final de la Lliga CaixaBank de raspall va ser presentada ahir al trinquet Pelayo on es van congregar els sis pilotaris que el dissabte pugnaran pel títol a Xeraco així com diferents autoritats. Entre elles, el director general de l’Esport, Josep Miquel Moya, que en la seua intervenció va assenyalar que «de moment, la gent pot seguir les partides per la televisió, però em fa l’efecte que la partida a Xeraco serà l’última sense públic».

Eixes paraules van sonar a glòria als jugadors i als gestors de la pilota, que des de fa temps estan demandant la tornada de l’afició al trinquet per a equiparar l’esport autòcton amb altres en els quals sí que es permet la presència de públic amb un 30% de l’aforament i un màxim de 150 persones.

El parlament del diputat d’Esports per València, Andrés Campos, també va ser interpretat com un pas cap a les portes obertes. «La pilota ha sigut referència en la celebració d’esdeveniments esportius amb seguretat. Vull fer valdre el que ha fet la pilota. Fer el seu esport segur amb rigorositat, capacitat, experiència i il·lusió».

Pel que fa a la final, que enfrontarà a Vicent, Tonet IV i José contra Vercher, Canari i Ricardet, els dos equips van destacar la trajectòria de l’altre. La del trio de Tonet IV ha estat un poc millor, encara que el campió individual no es veu favorit. «Arribem amb les mateixes opcions. Serà qüestió de veure qui és capaç de gestionar millor els moments claus i tindre eixe punt d’efectivitat que es necessita en una final».

Vercher va fer de portaveu de la seua formació i, encara que va acceptar la condició de favorits dels contraris «perquè la seua trajectòria ha estat millor», també va apuntar a la particularitat que suposa disputar una final. «Ara cal jugar sis jocs, que tindran els seus moments i la victòria serà per a l’equip que els afronte en millors condicions i que tinga un poc de sort».