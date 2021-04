El Trofeu El Corte Inglés 46é Campionat autonòmic de galotxa s’ha estrenat oficialment. El dia 22 d’abril, per la vesprada, es celebrava la presentació oficial del campionat oficial més antic en l’edifici de El Corte Inglés de l’Avinguda França.

Allí es citaren els representants dels 171 equips que enguany participaran a l’edició 2021 de El Corte Inglés, davant el president i vicepresident de la FPV, José Daniel Sanjuán, i Jesús Fontestad respectivament, el coordinador de pilota de la GVA, Sebastià Giner, el responsable de relacions externes i comunicació d’El Corte Inglés, Pau Pérez Rico i el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, que va voler estar en el tret d’eixida de la competició, i al mateix temps reconèixer el treball de El Corte Inglés en el seu 50 aniversari a la Comunitat Valenciana.

Cal destacar que en este campionat estan representats un total de 37 clubs. A més a més, de la categoria femenina que compta amb vora prop de 50 participants, dividits en dos grups de competició. Pel que respecta a les categories escolars, aquesta edició la disputaran més de 60 equips.

Durant les intervencions dels màxims responsables, Daniel Sanjuán va demanar positivisme i estar a l’altura del compromís que any rere any demostra El Corte Inglés, tot i les dificultats derivades de la pandèmia. Des de l’any passat estem augmentant les xifres de participació i això és gràcies a la vostra implicació, “tot i els temps tan difícils que estem vivint per a practicar esport”.

El president de la FPV va agrair a El Corte Inglés que porta quasi mig segle junt a la pilota valenciana, i va felicitar Pau Pérez per l’aniversari de l’empresa que enguany celebra cinc dècades des que va arribar a València. Sanjuán va donar pas a l’alcaldessa de Godelleta, Silvia López, que va parlar per videoconferència en representació de totes les seus que acolliran les finals del campionat.

El representant de la GVA, Sebastià Giner, va ressaltar la extraordinarietat de l’edició per la situació pandèmica que «es pateix, i fins i tot, hem d’agrair el treball dels clubs per la quantitat d’equips que han presentat».

El responsable d’El Corte Inglés, Pau Pérez Rico, va destacar que la presentació de hui (per ahir) «coincideix amb l’arrac de l’aniversari de El Corte Inglés a València, una celebració que volem fer extensiva a tots els nostres clients, a la plantilla i a tota la societat valenciana. I per això vull agrair a la FPV i al seu president per donar el naming a este 50 aniversari».

Per la seua banda el president de la Diputació, Toni Gaspar, va destacar el prestigi adquirit pel campionat en el seu quasi mig segle de vida: «Mantindre-ho tan viu té molt de mèrit, però portar-lo al nivell que té hui de competició, d’emoció i de seguiment és digne de reconéixer». Gaspar va agrair també l’aposta d’El Corte Inglés per la pilota i l’esport autòcton, que «prestigia més si cap este campionat i permet que, al costat del suport institucional, la pilota valenciana continue enfortint-se als carrers i trinquets de la nostra província».