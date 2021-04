La Federación Española de Baloncesto refuerza su estrecha relación con la Fundación Trinidad Alfonso, junto con la que ha impulsado entre otros eventos el EuroBasket Femenino 2021 que se celebrará en València entre el 17 y el 27 de junio, con su nombramiento como «socio institucional». Una distinción, cuyo acuerdo se firmó ayer en la sede de la Fundación en el centro de València, que la sitúa al mismo nivel que el Consejo Superior de Deportes (CSD), que era hasta ahora el único socio institucional de la FEB, más allá de la relación que tienen con el Programa de Excepcional Interés ‘Universo Mujer Baloncesto’.

La Fundación Trinidad Alfonso, creada por el empresario Juan Roig, máximo accionista del Valencia Basket, tiene como objetivo impulsar la práctica del deporte y de los valores que transmite, en especial el de la Cultura del Esfuerzo. Es por ello que ambos organismos mantienen una estrecha relación que ha cristalizado en numerosos proyectos a lo largo de los años, y que desde ahora pasa a un nivel superior.

«Esta es tu casa», con estas palabras recibió Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, al presidente de la FEB Jorge Garbajosa, en un acto en el que también estuvo presente Óscar Graefenhain, director general de la FEB, y Salvador Fabregat, presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV). «Estar aquí es venir a casa. No porque venga mucho, que también, sino porque me siento como tal. Es un día muy especial para la FEB, hacemos algo que no se ha hecho nunca, pero que nos hace mucha ilusión hacer», dijo el exjugador internacional.