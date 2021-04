¿Cómo valora su primer podio en la categoría de Moto2?

Aún no acabo de creérmelo porque es un resultado que he estado buscando un año y medio y es difícil de lograr, pero ahora que ha llegado el primer, he de seguir igual para sumar más. La carrera fue muy bonita.

Un segundo puesto que pudo ser un primero y de hecho fue líder de la carrera. ¿Qué le faltó?

Nuestro setting era bastante diferente al de la Kalex, ellos iban mejor en la última parte del circuito, donde yo sufría más. Y también tuve un problema con los antebrazos, el setting de la qualy era diferente al del warm-up y la conducción de la moto era más física y eso lo pagué un poco al final.

El año pasado se proclamó rookie en Portimao y este logra su primer podio ¿Qué tiene este circuito de especial?

Tampoco es que se adapte al 100% a mis cualidades porque es muy complicado y no fue fácil hacer este podio, pero precisamente por eso estoy más orgulloso de haberlo logrado. Además, en este circuito también logré mi primer podio en el FIM CEV Repsol de 2015.

Veinte puntos que le deben de saber a gloria después de los problemas en Catar…

Así es, este resultado me da un subidón, después de un mal inicio de Mundial lo necesitaba.

Es pronto para hacer quinielas, pero ya hay tres pilotos destacados. ¿Son Gardner, Raúl Fernández y Lowes los favoritos?

La verdad es que el campeonato no es mi objetivo real este año, sino estar lo más arriba posible y luchar por ganar carreras. En Moto2 hay muchas igualdad y puede cambiar mucho de un día a otro. El objetivo es estar lo más arriba posible y según cómo vaya, ya veremos, pero sí son Sam Lowes, Gardner e incluso Raúl los favoritos.

Quizá sería injusto cargarle con la presión de tener que ser campeón en su segundo año...

Si lo pensamos bien, en un Mundial suele haber 19 carreras, de las cuales solo se corrieron 15 el año pasado. De esas, tres me las perdí por lesión, por lo que he empezado este Mundial con solo 12 carreras de experiencia en la categoría y hay pilotos que llevan muchos años y están más asentados.

¿Cómo vive los días previos ala llegada del Mundial a Jerez?

Es un circuito muy especial para todos los españoles, aunque no haya público, y para mí en especial porque además, casi siempre he obtenido buenos resultados. Allí gane mi primera carrera en el Campeonato del mundo e hice mi primer Top-5 en Moto2.

Será el primer de los cuatro grandes premios en España. ¿Le beneficia que no haya comenzado aún la alternancia anual entre los circuitos españoles?

Es bueno para los españoles, sí, porque correr en casa siempre es especial y nos da un plus, aunque la lástima es que de momento sea sin público.

¿En qué situación firmaría llegar al último Gran Premio del año en Cheste?

Firmaría llegar a Cheste en el Top-5 porque eso sería señal de que he hecho un buen año y de que he ganado carreras o estado en podios de forma regular. Eso sería un gran año.

En el Top-5 pero a ser posible con opciones matemáticas de ser campeón…

Primero me centro en ser Top-5, después ya veremos cómo llegamos de puntos.

Acaba contrato este año ¿le gustaría mantenerse más años en la categoría como hizo en Moto3 o tiene la ilusión de poder dar el salto a MotoGP?

Aún no tengo una idea muy clara al respecto, de momento aún es pronto y no tengo ofertas, pero todo sería planteable. Si me veo consolidado, luchando por ganar carreras, en el Top-5 y tuviera una buena oferta de MotoGP sería una opción, pero si no, no tengo ningún problema en seguir en Moto2.