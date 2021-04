¿Han perdido los jóvenes el interés por el fútbol?

Los que se acuerdan de la tele en rombos consumían lo que les echaran en los dos únicos canales que había. Con la explosión de canales y la competencia surgida con internet el juego cambia por completo, sobre todo entre los más jóvenes. "La televisión como la entendíamos ha dejado de interesarles, prefieren la comunicación directa a través de los móviles", señala el pedagogo Gregorio Luri.

Adiós al deporte en grupo

Maestro, licenciado en Ciencias de la Educación, doctor en Filosofía y autor de numerosos libros de pedagogía, comenta que el cambio de tendencia en los hábitos de conducta de los adolescentes se empezó a detectar hacer una década. Luri pone el acento también en el hecho de que se desvinculen de los deportes de equipo al entrar en la adolescencia, punto en el que la encuesta de la ECA señala que el desinterés del fútbol pasa de un 16% a un 40%.

¿HAN PERDIDO LOS JÓVENES INTERÉS POR EL FÚTBOL?

"Me da la sensación de que aunque Florentino y demás lo hayan usado en su beneficio, desde 2011 encontramos pistas que van por ahí. Desde 2011 han aparecido varios estudios en EEUU y en Europa y coinciden en lo mismo: los chicos abandonan deportes en grupo alrededor de los 12-13 años, igual que lo señalan las encuestas sobre hábitos deportivos del CSD. Y eso me lleva a sospechar que alguna cosa pasa entre los 11-12 años, porque en esa edad muchos dejan de leer. Intuitivamente la sospecha va a las pantallas, a los videojuegos". Muchos se sienten más atraídos por la idea de jugar a fútbol en un campo virtual que en uno real.

Capacidad de atención

La sospecha es que tras las pantallas está también la dificultad de mantener la atención que se detecta en la generación Z, entre los nativos digitales. "Los jóvenes tienen menos capacidad de atención sin duda, aunque soy prudente en relaciones causa-efecto, en todas las escuelas te dicen que les cuesta mantener una actividad más allá de 15 minutos". Si 15 minutos parece mucho, los 90 de un partido de fútbol ya se atisba como una odisea para algunos.

"Los jóvenes de hoy en día consumen el fútbol de una manera muy distinta", apuntaba Gerard Piqué en 'Universo Valdano'. "Son muchísimos partidos y es muy difícil tener para esta gente joven la concentración 90 minutos. Quizás hay que cambiar pequeñas cosas del deporte pero no nos podemos quedar estáticos. Porque si no habrá un momento en el que la gente dejará de ver el futbol", avisaba el central.

Nuevos rivales

"Ha sido un cambio generacional. Los 'millennials' hemos crecido con el fútbol en abierto. De pequeño consumía más", comenta Oriol Sanz, de 21 años. "Las generaciones anteriores aguantan partidos de dos horas y a nosotros nos cuesta más. Tenemos otros hábitos de consumo", apunta Quique Briz (20). Algunos de los jóvenes consultados señalan que el hecho que la mayoría de partidos sean de pago dificulta el acceso y seguimiento, frente a alternativas gratuitas como Youtube y Twitch. "No creo que hayan perdido interés, pero hay alternativas con más facilidad para acceder a ellas", señala Marc Orozco (20). "El aumento de retransmisiones de pago puede repercutir. Me sigue interesando pero al no pagar por el producto tengo que buscar 'streamings' no oficiales", comenta Laura Zapater (23). La pandemia ha acercado a algunos de nuevo al fútbol. "Creo que con las restricciones actuales, la gente joven está siguiendo más fútbol", sentencia Candela Martínez (23).

Redes sociales, e-sports y plataformas de todo tipo compiten por la atención de lo jóvenes y se convierten en nuevos rivales con los que tienen que competir las retransmisiones deportivas. "Antes cuando había la televisión tradicional los deportes que ocupamos la franjas del fin de semana y de domingos mediodía o tarde éramos los reyes", explica Manel Arroyo, exvicepresidente del Barça y director general de Dorna, la empresa que gestiona los derechos del Mundial de motociclismo.

"Ahora tenemos una competencia muy bestia de Netflix, HBO, Disney, Youtube... A los deportes nos tiene que ocupar, que no preocupar, cómo creamos nuevas audiencias y sobre todo cómo retenemos a los que ya tenemos. Esa es la realidad, hay una lucha feroz por la audiencia y para colocar nuestros contenidos. Este es el tema. ¿Qué ventaja tenemos? Que alrededor del deporte hay una serie de emociones que ningún otro contenido es capaz de generar y el sentimiento de comunidad, familia, club o escudería. Estas son las cosas que nos hacen diferentes".

Audiencias y fichajes estrella

La pandemia y la imposibilidad de asistir a los estadios de fútbol puede haber enfriado algunos de esos sentimientos, pero los datos dicen que sigue habiendo interés. La final de la Copa del Rey entre Barça y Athletic, que ofreció Telecinco en abierto, tuvo 6,1 millones de audiencia y un 35.1% de cuota de pantalla. Roures, fundador de Mediapro, destaca que el fútbol televisado (Primera, Segunda, selecciones y Liga de Campeones) tiene en 2021 más audiencia media y más audiencia acumulada que en los dos últimos años; apunta que entre los jóvenes, Gol (que emite un partido de Primera y dos de Segunda en abierto cada jornada) ha crecido esta temporada respecto a las dos anteriores. Y que los canales de pago que retransmiten La Liga, Movistar LaLiga y Gol, han aumentado este año el número de espectadores en la franja de los 13 a los 24 años.

"No es que el fútbol pierda pie con los jóvenes. Es que tienen más intereses, hay más oferta de entretenimiento y se diversifican las audiencias. Pero eso no quiere decir que los jóvenes hayan dejado el fútbol", resume Roures, que señala la importancia de hacer "trabajo en redes para no desengancharte de los jóvenes".

De hecho tanto desde Mediapro como desde la Liga se han desarrollado iniciativas para intentar captar al público más joven. La más llamativa, el fichaje de Ibai Llanos para que el popular 'streamer' retransmitiera partidos de la Liga en su canal de Twitch. "Si a un chaval le da igual el fútbol pero le caemos en gracia igual lo ve con nosotros, es la baza que jugamos", comentó en el estreno de LaLiga Casters de Movistar, que reunió a más de 114.000 seguidores en el canal del joven bilbaíno.

"Un éxito"

En el último Real Sociedad-Athletic de Liga tuvo en su canal 816.000 visionados, casi tanto como la emisión en abierto en el canal Gol. De hecho el derbi vasco se siguió más en Twitch que en televisión, ya que los canales de Gol y LaLiga en esa plataforma sumaron 108.000 reproducciones más.

"Lo de Ibai ha sido un éxito", señala Roures, que carga contra Florentino y Andrea Agnelli por usar el tema de los jóvenes para vender la Superliga. "Agnelli estaba justificando lo injustificable", dice sobre el patrón de la Juve, que usó la encuesta de la ECA sobre los jóvenes como argumentario para la Superliga.

Abiertos a estudiar fórmulas para capta audiencia joven, ni el jefe de Mediapro ni el de Dorna creen en la idea de Agnelli de comercializar los últimos 15 minutos de los partidos. "Agnelli dijo de vender el último cuarto de hora pensando en la NBA", apunta Arroyo, en relación al 10-Minutes Pass de la liga de baloncesto norteamericana. "Si la NBA no ha seguido por aquí es que no es de alta rentabilidad. Se tienen que ir haciendo estas pruebas, no estoy en contra. Pero hay deportes que tienen que replantear ingresos y costes", incide el exvicepresidente azulgrana.

"Quizás lo que tienes que crear es más audiencias para compensar la gente que no está en los directos. Cómo haces para que esa hora y media la gente esté conectada o cómo rentabilizas la gente que ve un resumen de tres minutos. Y a los jóvenes que igual se van al resumen de tres minutos y ahí ya lo han visto, hacérselo interesantes para que quieran ver el partido entero".