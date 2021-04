En el cas de primera categoria de carrer estaven pendents per jugar tan sols tres partides, tot i que poden ser vitals per a la classificació. El Mobles Guillen Faura A, empatat en la primera posició del grup A amb Beniparrell, visitarà a l’Electrofassar Massalfassar A en el carrer de la localitat de l’Horta Nord. La partida tindrà lloc dissabte a les 10 hores, i en ella els de Massalfassar buscaran fer valer el factor canxa i sumar els seus primers punts del campionat. L’altre equip capdavanter del primer grup, l’Ajuntament de Beniparrell A, també jugarà com a visitant, en aquest cas enfrontant-se amb l’Inmobiliaria Palanca Foios A a les 17:30 hores del dissabte. L’altra partida de primera correspondrà a l’Autos Meliana A i Kiwa Quart A, que es veuran les cares a les 16 hores del dissabte en el carrer «Vicent Venancio» de Meliana.

Pel que fa als juvenils, els jugadors del Faura es jugaran el liderat en la seua visita al Bvalve El Puig, mentre que els juvenils de Meliana i Carnisseria Amalia Quart s’enfrontaran per guanyar la seua primera partida.

La divisió de plata només viurà una partida suspesa, la que protagonitzaran el Lairabas Inversions Faura B i el Profisco 2000 Borbotó A. El premi per al guanyador serà el liderat del grup B, Ja que estan empatats a punts, junt a l’Ovocity Marquesat B. En el grup A es l’Autos Meliana B qui ocupa la primera posició en solitari. La tercera categoria compta amb el Falles Sergio Lis Xirivella al capdavant del primer grup, sent l’Elèctrica Vinalesa A i el Caixa Popular Foios C qui empaten en el primer lloc del grup B. Profisco 2000 Borbotó D, Caixa Popular Foios D i Elèctrica Vinalesa B son les formacions que marxen al front dels grups de quarta.

La categoria de badana està encapçalada pel Petres A i per l’Autoescola San Juan Faura F. Respecte a la competició de Curtes A es l’equip de Godella qui ocupa la primera posició, mentre que Gestoría Polo Naquera A i Caixa Popular Meliana E empaten al front de Curtes B. Poc a poc la competició femenina es consolida, com demostra el tindre dues categories de competició en el torneig d’enguany. En la Femenina A, i amb totes les partides disputades, és l’Estudi Martí Borbotó A qui està en primera posició, sent l’Estudi Martí Borbotó B i el Massalfassar H qui empaten a punts en la segona posició. Pel que fa a la Femenina B es altre equip del club de la pedania, l’Estudi Martí Borbotó C qui domina la classificació, quedant Les Alcuses Moixent D en segon lloc de la taula.