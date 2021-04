La Lliga CaixaBank de Raspall d’Elit Femenina 2021 disputarà aquest cap de setmana la setena jornada de la competició, que conclourà amb la primera volta de la primera fase de competició, en la qual tots els equips ja s’hauran enfrontat entre si. En aquesta última jornada de la primera volta de la fase regular, es disputaran tres partides l’1 de maig i una partida l’endemà.

La primera partida de la setena jornada enfrontarà a les primeres i terceres classificades, o cosa que és el mateix a Bicorp Turisme Rural i al CPV Beniarbeig-El Verger, el dissabte a les 18 hores. Aquesta partida es presenta com la més atractiva de la jornada, en la que Victoria i Mar tractaran d’aconseguir la seua setena victoria consecutiva de la competició, mentre que Aida, Fanny i Maria faran tot el possible per tractar de traure un bon resultat en l’eixida més complicada de la primera fase. El segon enfrontament tindrà lloc al carrer de pilota de Borbotó a les 18.30 hores del dissabte, on les jugadores locals Irene, Anabel i Amparo del Estudi Martí Borbotó A s´enfrontaran a Marta, Paula i Luisa del CPV Tavernes Blanques Carraixet. Les de Borbotó són terceres amb dotze punts i quatre victòries en les sis jornades disputades i a priori són favorites en la partida, ja que l’equip de Tavernes són les setenes amb tan sols un punt en la taula. La tercera partida del dissabte es disputarà al carrer de Meliana a partir de les 19 hores, en la qual el Justo Ballester Meliana amb Aina, Isabel i Eva jugarà contra la formació de Estudi Martí Borbotó A amb Irene, Anabel i Amparo. Les jugadores locals volen seguir la seua bona ratxa després d’aconseguir dues victòries en les dues últimes partides, per la qual cosa tractarà de traure un bon resultat contra l’equip de Borbotó, que porta quatre victòries en la competició que les situen quartes amb dotze punts en la classificació general.

Finalment, el diumenge a la vesprada a les 18 hores es jugarà l’última partida de la jornada al carrer de Beniparrell, on les jugadores locals Ana i Noelia rebran a un rival complicat com és l’equip del CPV Alqueria d’Asnar format per Erika i Myriam. Aquest enfrontament també s’espera que siga disputat i emocionant, ja que juguen les que són les segones classificades de la competició, l’equip de Beniparrell i a les cinquenes classificades, les jugadores de l’Alqueria. A més a més, a partir d’aquesta jornada les partides ja es podran disputar amb públic, després que s’hagen flexibilitzat més les restriccions enfront de la Covid-19, a causa de la millora de la situació. Encara que l’entrada estarà limitada a un aforament màxim de 100 persones en espais tancats i 200 persones en espais oberts, sempre que es respecte el metre i mig de distanciament interpersonal, a més de portar màscares tot el públic.