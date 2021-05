Va ser en estiu quan, estant de vacances i després de presenciar a Benissa la final del Trofeu Diputació d’Alacant, José Manuel Rodríguez Uribes va agafar el compromís de reunir-se amb els estaments de la pilota per a escoltar les seues reivindicacions. El ministre de Cultura i Esport va complir ahir amb la seua paraula i en la visita que va fer a la Federació de Pilota es va comprometre a iniciar els tràmits perquè la pilota valenciana siga reconeguda pel CSD, que els pilotaris, representants per Puchol II i Tonet IV, tinguen un tractament d’esportistes professionals o que EL trinqueter gaudisca de suport jurídic, a més d’altre demandes com la reducció de l’IVA o la possibilitat d’accedir a ajudes estatals.

La modalitat d’escala i corda va reprendre l’activitat ahir després de la conclusió de la Lliga amb la jornada inaugural del Trofeu Levante UD. Va ser al trinquet de Sueca on De la Vega i Pere es van imposar a Soro III i Nacho per un ajustat 60-50.

La partida va ser molt bona i fins i tot va tindre emoció, la qual cosa no semblava probable amb el marcador reflectint 50 per 25 a favor de De la Vega i Pere. Efectivament, la parella que anava per davant estava millor, principalment per la capacitat per a fer el quinze a temps. Però, Soro III i Nacho, amb alguns jocs cedits amb val tombat, estaven rendint pràcticament igual que els seus contraris.

La situació va canviar, la capacitat per a anotar eixe quinze clau va passar a ser de Soro III i Nacho i l’electrònic es va situar en un més que ajustat 50-45, per a acabar amb els dos equips pegant i restant amb molt de criteri i encert fins.El respectable se’n va anar de la casa del gran Eusebio de Sueca tremendament satisfet per la delicadesa amb la qual va tractar a la pilota De la Vega, per la precisió de Nacho i per la demostració de força de Soro III i Pere.

També ahir, però al trinquet del Genovés, es va jugar una altra eliminatòria del recentment estrenat Torneig Mancomunitats – Harbour Energy de raspall. La victòria va correspondre a Vicent, Canari i Ricardet, que van deixar en 10 a Marrahí, Brisca i Murcianet. La partida es va decidir en la primera meitat, quan el trio després vencedor va ser clarament superior. Les tretes de Vicent, la sobrietat de Canari i la definició de Ricardet no van trobar oposició enfront i el marcador es va posar en 15-net ràpidament.

A continuació hi hagué reacció del trio encapçalat per Marrahí i va arribar l’equilibri en el joc i els bons intercanvis, encara que no hi hagué oportunitat de remuntada perquè Vicent i els seus companys es van mantenir ferms fins al desenllaç per 30-10.

L’activitat de la pilota professional continuarà esta vesprada als trinquets de Pelayo i Pedreguer on es completaran altres dues eliminatòries dels quarts de final del Trofeu Levante UD. Al recinte de la capital, Puchol II i Álvaro Gimeno jugaran contra Genovés II i Javi. Ambdues parelles coincideixen en tindre a sengles escaleters de màxima qualitat i tècnica depurada i a dos canons davant.

En el trinquet alacantí, Giner i Santi s’enfrontaran a Pere Roc II i Tomàs II. Tenint en compte que són dos equips amb molta pólvora, que és la primera partida amb públic en el trinquet de la Marina i que es tracta de quatre reputades figures de la zona, és molt probable que l’aforament, limitat per les circumstàncies, faça curt i algú es quede sense poder entrar.