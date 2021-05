Doblete a la vista en La Fonteta

L a Fonteta se prepara para vivir un día histórico. El título de la Liga Femenina Endesa está a tiro y con él, la posibilidad de cerrar la temporada con un espectacular doblete tras haber ganado semanas atrás la Eurocup Women. Este Día de la Madre debe de quedar grabado en la memoria de toda la afición taronja, pero para ello, antes hay que ganar a un rival que es el subcampeón de la Euroliga y ante el que han tenido que jugar tres prórrogas en otros tantos partidos esta temporada.

El Perfumerías Avenida, además, llega con ganas de revancha y con la necesidad de forzar un tercer partido para jugarse el título en Salamanca el próximo jueves, después de haber dejado escapar la Copa de la Reina en València y la final de la Euroliga contra el Ekaterinburgo.

El juego está, además, un billete para la Euroliga de la próxima temporada, ya que aunque hay gestiones para que España tenga una tercera plaza en la máxima competición europea, de momento solo el campeón de Liga se sumaría al Spar Girona, clasificado como campeón de la Copa de la Reina.

Laura Gil, baja en Salamanca al resentirse de su última lesión, vuelve a ser la única jugadora que es duda para Rubén Burgos, quien deja claro que no arriesgará con ella si no está recuperada. «Con Laura Gil seguiremos con la línea que llevamos últimamente de protegerla, de no correr ningún riesgo de esa pequeña lesión que tiene y ha arrastrado y de la que no acaba de encontrarse al cien por cien y si está en disposición de ayudar al equipo contaremos con ella siempre sin poner en riesgo su salud».

Conjura por el título

El Valencia Basket está a solo un paso de ganar la que sería la primera Liga Femenina Endesa de su historia y las jugadoras no quieren dejar pasar la oportunidad de lograrlo en La Fonteta, aprovechando la posibilidad de aumentar el aforo y tener a 1.500 aficionados en las gradas.

«El haber ganado te da un pequeño margen de seguridad, pero no creo que nos reste presión sino que la transforma, porque el equipo se ha conjurado para poder seguir por ese camino e intentar sumar un nuevo triunfo en casa que nos permita celebrar el título con nuestra afición», señala la jugadora «taronja» Cristina Ouviña en declaraciones a la FEB.

La base aragonesa añadió la importancia que puede tener la afición para que la final no vuelva a Salamanca. «Van a ser más importantes que nunca. Jugamos ante un gran rival que no nos va a poner las cosas sencillas por lo que necesitamos que sean ese sexto jugador que nos impulse en los momentos difíciles y que nos ayude a ganar el partido porque, de lo contrario, todo será mucho más complicado en Salamanca».

Y es que el partido del pasado jueves demostró la dificultad de ganar en el Würzburg. «Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado porque jugar en Würzburg es realmente difícil y mucho más aún cuando el público aprieta como lo hizo el jueves. Al final, nos encontramos con un partido loco, con muy pocos puntos por parte de ambos equipos y muy físico, pero el equipo no le perdió la cara en ningún momento para terminar resolviendo en la prórroga».