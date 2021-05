El II Trofeu Levante UD d’escala i corda reunirà als últims finalistes de l’Individual, De la Vega i Puchol II, de cara a optar a una plaça en la final. Després que De la Vega i Pere superaren els quarts de final el passat divendres, ahir va ser el torn de Puchol II i Álvaro Gimeno en véncer a Genovés II i Javi al trinquet de Pelayo per 60-45. A més d’este dues parelles, Pere Roc II i Tomàs II també van certificar ahir la seua presència a les semifinals al guanyar a Giner i Santi per 60-50 al trinquet de Pedreguer.

No va ser fàcil per al duo de Puchol II, ja que Genovés II i Javi desplegaren un gran joc. Primer buscant a Álvaro, el qual va respondre amb contundència. Després que cada parella trencara un dau al contrincant, amb 50-45, un canvi de pilota de Genovés al dau va beneficiar a Puchol II per sumar des del rest. En l’altra ‘semi’, Pere Roc II va capgirar un 15-30 i a partir d’ací va dominar el joc.

Pere Roc II i Tomàs II coneixeran hui al seu rival en la següent eliminatòria. Marc i Félix o Jose Salvador i Jesús son els aspirants per a lluitar contra la parella de la Marina. Tot es decidirà al trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia a partir de les 17.30 hores.

Per altre costat, el trinquet d’Ontinyent acollirà hui la final de la primera jornada del III Torneig Mancomunitats – Harbour Energy de raspall. A les 11.30 hores (LaLiga Sports TV i Proximia TV), les formacions de La Costera – La Canal de Navarrés (Moltó, Tonet IV i Jose) i de la Safor (Vicent, Canari i Ricardet) es mesuraran en el primer ‘minitítol’ d’este campionat que està compost per tres jornades d’eliminatòries.