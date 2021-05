Especialmente duro y contundente se mostró el pasado domingo Jaume Ponsarnau a pesar de la victoria ante el Movistar Estudiantes. Tras el encuentro, el preparador taronja dejó muy claro que no va a regalar minutos a ninguno de sus jugadores y que el camino para entrar en la rotación será desde la defensa. «Pongo un ejemplo. Martin (Hermannsson) estaba un poco fuera del grupo y su camino de entrada ha sido la defensa», destacó el de Tàrrega. En esta misma línea insistió en el hecho de que falta solidez «en el compromiso, en la concentración, el esfuerzo y la mentalidad». «Siempre nos faltan puntas de mentalidad que nos condicionan en los partidos. Hemos notado un poco de necesidad de energía por haber jugado el viernes pero independientemente de esto siempre hay algún jugador en el campo que nos lastra por su mentalidad», subrayó Ponsarnau.

Una exposición en la que si bien aclaró que «hoy es uno, el otro día es otro», dejó señalado a un hombre. Se trata de Vanja Marinkovic, del que dijo que si no hay lesiones será el descarte técnico habitual hasta final de temporada. «He tenido que tomar la decisión de cerrar el equipo. Éramos un equipo de catorce, pero eso tenía sentido cuando había dos competiciones y ahora no tiene sentido. Estamos jugando más con diez que con doce y es mi apuesta», anunció el preparador del Valencia Basket. A nadie escapa que la temporada del escolta serbio no está siendo buena, lo que unido a esta decisión y el hecho de que acaba contrato el 30 de junio -tiene un año más opcional- va a dificultar mucho su renovación con los de La Fonteta.