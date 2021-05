Los datos demuestran de modo incontestable que los problemas del Valencia CF 2020/21 no están en la actitud de los futbolistas ni tampoco en su estado físico. Si el equipo que ha dejado Javi Gracia se encuentra entre los 11 de la Liga que más metros han recorrido de media, resulta más impactante todavía comprobar como el blanquinegro es, con diferencia, el conjunto de la competición española que más corre a alta intensidad, un factor de enorme valor en el fútbol moderno por la incidencia que puede tener en aspectos como el contragolpe, las transiciones defensivas o la presión a los rivales.

Levante-EMV ha accedido a una serie de parámetros físicos entre la jornada 1 y 32 de a Liga registrados en el Índice Mediacoach -herramienta de funcionamiento interno para los clubes y no abierta a la prensa- que carga de sentidos las palabras con las que se despidió Javi Gracia. Entre el cuerpo técnico y la plantilla de jugadores no ha faltado «esfuerzo». «La profesionalidad de la plantilla y del resto de personas presentes en el vestuario es indiscutible. Por este motivo me marcho orgulloso del trabajo y esfuerzo que he visto día a día en el campo de entrenamiento, y convencido de que hemos dado lo mejor de nosotros mismos día tras día», escribió el míster navarro.

El cuerpo técnico de Javi Gracia deja un Valencia fuerte en lo físico y bien preparado con vistas a las últimas cuatro jornadas que restan. Hasta hace un par de jornadas -faltan por registrarse los partidos contra Alavés y Barcelona, donde en ninguno de ellos los jugadores bajaron los brazos-, el Valencia ha sido el equipo de toda la Liga que más metros ha corrido al alta intensidad, 220.678 metros a una velocidad superior a los 21 km/h (462 metros por jugador de media) y 113.998 metros a más de 24 km/h (una media de 238 metros por futbolista).

La alta intensidad en carrera se considera al alcanzar los 21 kilómetros por hora, muy alta intensidad acercarse a los 24 km/h y el sprint cuando se rebasa esta última velocidad. Esta cantidad de metros recorridos a alta intensidad muestra la capacidad física de la plantilla y la óptima preparación física, cuyo principal responsable es Juan Solla, el preparador físico de Gracia. Hasta dicha jornada 32, el Valencia ha hecho más metros en el campo a más de 21 kilómetros por hora que la totalidad de sus 19 rivales en la Liga. Tras los blanquinegros, los mejores números en este apartado los ofrecen Athletic Club, Celta, Getafe, Madrid, Betis o Atlético.

Aparte de la preparación, la condición natural en cuanto a velocidad y potencia de jugadores como Thierry Correia, Guedes, Musah o Carlos Soler facilitan que el equipo corra a alta intensidad. De hecho, Correia es el segundo jugador de la Liga con el pico de velocidad más elevado, 35.19 km/h.