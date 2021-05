El perfil de un entrenador con fuerte personalidad, carisma y liderazgo sobre la plantilla vuelve a convencer a Meriton Holdings. El modelo que representaba Marcelino García Toral, del que el máximo accionista Peter Lim recelaba por su acumulación de poder pese al indiscutido éxito deportivo, es el que se aspira a retomar a partir de la próxima temporada tras dos años de crisis. La fórmula del «entrenador funcionario» que el mismo presidente Anil Murthy expresó en entrevistas a medios internacionales, pasa a segundo plano. De aquel «que el entrenador diga: yo no soy la estrella, los jugadores lo son, estoy para ejecutar instrucciones del dueño como funcionario», de los técnicos que si criticaban al propietario «puedes ganar la Champions League y al día siguiente serás despedido», se ha pasado a «un entrenador fuerte, un líder». «Los jugadores son muy importantes para el equipo, pero el líder es lo más importante», añadió.

Así lo confirmó ayer el presidente del club de Mestalla, a su salida de la ciudad deportiva de Paterna, cuando señaló que ya han comenzado la búsqueda de un nuevo técnico para la próxima temporada y dijo que quieren contratar «un entrenador fuerte, un líder», insistió. Murthy realizó estas declaraciones dos días después de la destitución como técnico del primer equipo de Javi Gracia, que tenía una campaña más de contrato con la entidad blanquinegro, y del nombramiento de Voro González en su sustitución hasta el final de la campaña, en la quinta ocasión que Meriton recurre a la figura del técnico de l’Alcúdia en siete temporadas de gestión.

«Estamos buscando otro entrenador para la temporada que viene porque Javi Gracia no está. Estamos con candidatos importantes», aseguró Murthy a los periodistas congregados.

El dirigente del Valencia subrayó la importancia de tener un entrenador potente. «Los jugadores son muy importantes para el equipo, pero el líder es lo más importante. Tenemos que aprender de estas situaciones», deslizó.

Murthy, que insistió en que Lim no tiene intención de vender el club, aseguró no estar preocupado por la manifestación que han convocado para el próximo sábado por grupos opositores a su gestión «La manifestación no me preocupa. La gente tiene que manifestar sus sentimientos. Si están frustrados con la situación, es normal aquí en España que quiera manifestar esa frustración», afirmó.