«Conexión» entre los campeones de 1979 y la manifestación

LA ÚLTIMA REIVINDICACIÓN DE «IT MUST BE LOVE 86». El colectivo artístico «It must be love 86» ha vuelto a sorprender con una acción vinculada al Valencia. En una iniciativa titulada “Héroes del 79, Héroes para el 2021”, el grupo ha reivindicado la memoria de los campeones de Copa de 1979 customizando con camisetas de la Senyera los números de las calles de Ciutat Vella, a modo de dorsales. En algunos casos con especial simbolismo, ya que el dorsal de Arias se sitúa en la Calle Presseguer número 4, donde nació el ilustre líbero. Al mismo tiempo, en la Plaza de la Afición, al lado de Mestalla, el colectivo ha recreado como héroes del 2021 a los distintos grupos que encabezarán la manifestación contra Meriton del próximo sábado.