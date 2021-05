Diumenge que ve 9 de maig es jugarà la fase final Autonòmica dels XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de galotxa, en la localitat de Montserrat, amb la presència dels millors equips de les tres províncies, que van jugar les finals provincials al Verger, Alfarp i Onda, el passat cap de setmana. En total seran presents 20 equips representant a 14 escoles: Beniarbeig-Verger, Beniparrell, Castelló, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moixent, Montserrat, Onda, Ondara, Orba, Pobla Vallbona i Vila-real. Per províncies, València estarà representada per 8 escoles, mentre que Alacant i Castelló, estaran representades per 3 escoles respectivament. En les finals provincials cinc escoles van aconseguir dos títols en les diferents categories: Moixent, Castelló, Onda, Beniarbeig-El Verger i Ondara. Aquest cap de setmana tractaren d’aconseguir els títols autonòmics en una fase final on han quedat aparellats el campió provincial de València amb el campió provincial d’Alacant en la primera semifinal.