La Lliga CaixaBank d’Elit de Raspall femenina es troba ara mateix just en l’equador de la primera fase, per la qual cosa aquest cap de setmana començarà la segona volta de la competició amb la 8ª jornada en les localitats de l’Alqueria d’Asnar, El Verger, Bicorp i Beniparrell.

En aquesta huitena jornada es jugaran tres partides el dissabte 8 de maig a la vesprada i una el diumenge 9 de maig a la vesprada. Les tres partides del dissabte es jugaran a la mateixa hora, concretament a les 18 hores. En l’Alqueria d’Asnar, les jugadores locals Erika i Myriam rebran la visita del Estudi Martí Borbotó B format per Mireia i Adriana. En aquest enfrontament les locals parteixen com a favorites, per jugar en el seu trinquet a més de ser les cinquenes classificades amb 9 punts, mentre que l’equip de Borbotó segueix en la recerca dels seus primers punts. En la localitat del Verger, les jugadores locals de Beniarbeig-El Verger Aida, Fanni i Maria s’enfrontaran a Irene, Anabel i Amparo del Estudí Martí Borbotó A. Aquesta partida es presenta com la més emocionant de la jornada, ja que enfronta a les terceres classificades, les jugadores de Borbotó, i a les quartes classificades que són les xiques de Beniarbeig-El Verger, que els separen tan sols 3 punts. La tercera partida del dissabte se celebrarà a Bicorp, on les vigents campiones Victoria i Mar jugaran en el seu trinquet contra la formació del Justo Ballester Meliana amb Aina, Eva i Carmen. L’equip del Bicorp Turismo Rural ha tancat la primera volta líder amb 20 punts, a més ha guanyat les set partides que ha disputat, mentre que la formació de Meliana va en la sisena posició amb 5 punts i tan sols dues victòries.

El diumenge a les 18 hores de la vesprada, es tancarà aquesta 8ª jornada al carrer de pilota de Beniparrell, on jugaran Ana i Noelia per l’Ajuntament de Beniparrell contra el CPV Tavernes Blanques de Carraixet format per Marta, Paula i Luisa.

En aquesta partida es presenta com a clar favorit l’equip local, ja que són les vigents subcampiones de la competició, a més han tancat la primera volta segones amb 19 punts a tan sols un punt de les xiques de Bicorp. Mentre que la formació de Tavernes és setena en la classificació amb 4 punts i tan sols una victòria.