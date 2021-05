El cartell prometia i les partides no van decebre als aficionats que es van congregar ahir a Pelayo amb motiu de les semifinals del Trofeu Levante UD. Les victòries, ambdues pel resultat de 60-45, van ser per als equips encapçalats per Puchol II i Pere Roc II, que s’enfrontaran pel títol en la vesprada del diumenge al mateix trinquet de la capital.

Primer va tindre lloc el triomf de Pere Roc II i Tomàs II davant De la Vega i Pere. La partida va començar amb una primera fase de màxima igualtat, equilibri i grans accions. Però amb 30-25 per a Pere Roc II i Tomàs II, els ara ja finalistes es van escapar perquè enfront va decaure la capacitat per a restar de De la Vega. Amb 50 per 25, l’eliminatòria semblava decantada, però Tomàs II es va fer mal en un dit i va deixar de carregar com adés, situació que van aprofitar De la Vega i Pere a apropar-se fins al parcial de 50-40. Amb un equip minvat i l’altre que havia olorat la sang, Pere Roc II es va erigir en l’artífex de la victòria en acaparar joc i sobretot per una gran execució del dau.

A continuació, Puchol II i Álvaro Gimeno van eliminar a José Salvador i Jesús. Esta partida va ser una autèntica batalla campal. Llarga i pesada per als pilotaris i molt celebrada pel respectable. Els dos escaleters van estar excel·lents i van acabar morts físicament.

Al mig, primer va manar Jesús i en el tram final, el decisiu, va emergir Álvaro per a sumar quinzes claus en una gran remuntada des del marcador de 30-40 en contra.

També ahir es va jugar al trinquet de Castelló de Rugat la segona semifinal de la segona jornada del Torneig Mancomunitats. Vicent, Canari i Ricardet es van imposar a Moltó, Tonet IV i José per 30-0. Els vencedors van ser clarament superiors.