El líder Real Madrid examina al Valencia BC

El Valencia Basket afronta hoy más que un partido en la cancha del líder, el Real Madrid. Afronta todo un examen de nivel que permitirá calibrar hasta qué punto los taronja están en disposición de presentarse en los play-off de la Liga Endesa como un serio aspirante al título. Tras la eliminación de la Euroliga, ganar la Liga es el objetivo ambicioso y exigente que se ha marcado el club. La exigencia hacia Ponsarnau y su plantilla es máxima y hoy, en Madrid, tienen la oportunidad de demostrar que no es sólo un farol, que la cosa va en serio. El Valencia Basket llega a esta jornada 36 con una racha de cinco victorias consecutivas, sin embargo, y pese a que los números son positivos, los taronja han dado muestras de inconsistencia especialmente en defensa en los últimos partidos.

Para ganar hoy al líder invito a lo largo de todo lo que va de año 2021 y que presenta una apabullante estadística de 31 victorias y sólo 1 derrota con 17 triunfos consecutivos, será necesario dar el 100%, alcanzar la mejor versión taronja.

Pese a su dominio en la Liga, el Real Madrid viene de sufrir un importante golpe esta semana al quedarse fuera de la Final Four de la Euroliga tras caer en el partido decisivo ante el Anadolu Efes Istanbul. El esfuerzo físico hecho por los de Pablo Laso en las últimas semanas al compaginar Euroliga con Liga y el varapalo psicológico de no alcanzar la Final Four pueden jugar a favor de un Valencia Basket que ha dispuesto de toda la semana para preparar el duelo de hoy.

Es la quinta ocasión en la que estos dos equipos se encuentren en la actual temporada, con un balance que hasta el momento es de dos triunfos para cada equipo. El conjunto blanco se ha llevado el triunfo en las competiciones nacionales y el cuadro taronja, en los dos choques de la Turkish Airlines EuroLeague. El Valencia Basket ya sabe por tanto lo que es ganar esta temporada en el Wizink Center:lo hizo en la segunda jornada de Euroliga por 77-93. El segundo precedente se disputó en la jornada 9 de la Liga Endesa, en la Fonteta y con triunfo blanco por 78-86. El tercero de los choques tuvo lugar en los cuartos de final de la Copa del Rey, y acabó con victoria madridista por 85-74. El precedente más reciente se disputó el 19 de febrero en la Fonteta, correspondiente a la jornada 25 de la Turkish Airlines EuroLeague y que acabó con triunfo taronja por 89-78.

Además de la inyección de moral que supondría derrotar al lider en su casa, un triunfo hoy permitiría al Valencia Basket dar un paso más para intentar arrebatar al Baskonia la cuarta plaza y por tanto hacerse con el factor cancha a favor en un probable duelo de cuartos de final.

