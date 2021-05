Un incidente racista en el partido Oviedo-Osasuna femenino acaba con una jugadora castigada por el club navarro

Los insultos fueron denunciados al árbitro, siempre según el acta de la colegiada Patricia Rodríguez, por parte de compañeros de Yuki y miembros del club azul. Así recoge el acta lo sucedido: “Al finalizar el encuentro dirigentes y jugadoras del equipo local me vienen a decir que, cuando se dirigían las jugadoras a los vestuarios, la jugadora número 10 del equipo visitante insulta a la jugadora local número 6 lo siguiente: ‘Puta China de mierda’, la cual se queda muy afectada llorando”.

“Yo no escuché el insulto, pero sí mi compañera y la árbitra. Me da un poco de pena y de tristeza y me afectó, pero ya estoy bien”, explicó este domingo Yuki a La Nueva España, periódico del mismo grupo que este diario, tras el incidente mientras tomaba un café comentando lo sucedido con el presidente del club, José Moro, y la central Lorena Reina. Yuki prefiere pasar página. “Se calentó en el momento y me pidió perdón. Me enfadé mucho en ese momento, pero prefiero olvidarlo”, recalca la japonesa. “Es la primera vez que me pasa algo así desde que estoy en España, pero mis compañeras y mi presidente me dijeron que cabeza arriba y me animaron. Me quedo con eso”, remata Yuki, que juega de extremo y es la primera japonesa que juega en el Oviedo Femenino en su historia.

El presidente del Oviedo Femenino, José Moro, se enteró de lo sucedido cuando bajó a la zona de vestuarios al final del partido. “La vi llorando, pregunté qué había pasado y me lo dijeron. Lo hablé con los directivos de Osasuna y llamaron la atención a su jugadora. Los dos clubes condenamos esa actuación. Desde el Oviedo la rechazamos, pero tampoco pretendemos criminalizar nadie por un error. Nos centramos en apoyar a Yuki”, explicó el mandatario. “Sin justificar la acción, pienso que la situación tensa del encuentro hizo que la jugadora del Osasuna perdiera los nervios y no valorase la connotación de sus palabras”, añadió Moro, que insiste en “valorar positivamente que sin salir de las instalaciones tanto la jugadora, como el resto de la plantilla, cuerpo técnico y representantes del club manifestasen sus disculpas a la jugadora, al equipo, al club y a la afición”.

Por su parte, la jugadora de Osasuna que insultó a Yuki, Patricia Zugasti, negó lo que refleja el acta en declaraciones al “Diario de Navarra”. Según ella, dijo “¡pero vaya patada le ha dado la china esa!”, tras una dura entrada que habría hecho Yuki.

Osasuna emitió un comunicado y la apartó de los entrenamientos. “En cualquier caso, y hasta que el expediente abierto en el día de hoy (por ayer) pueda ser aclarado de forma completa, la jugadora no acudirá a los entrenamientos del equipo”, explicó el club. La jugadora sostiene que sus palabras no fueron exactamente las recogidas en el acta, que el incidente tampoco ocurrió después del encuentro sino en el transcurso del mismo, y que quedó aclarado en el propio campo de juego, donde Patricia Zugasti tuvo oportunidad de conversar con la jugadora local y aclarar lo ocurrido. “Durante estas horas el club se ha puesto también en contacto con la jugadora local para conocer su versión y trasmitirle el rechazo del club a cualquier comportamiento racista; así como con responsables del Real Oviedo”.