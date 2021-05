A l’Estadi de la Ceràmica es van congregar ahir un grapat de jugadors professionals abillats amb la indumentària groga tan característica del club que pròximament disputarà la final de l’Europa League. Però en la gespa no hi havia futbolistes, sinó els pilotaris que participaran en el Trofeu Villarreal CF de pilota valenciana. El torneig, que l’any passat no es va celebrar a causa de la pandèmia, afronta la seua cinquena edició i es jugarà íntegrament al trinquet de Vila-real.

El format és l’habitual de dos semifinals, la final de consolació i la final. La primera eliminatòria es jugarà el divendres i enfrontarà a De la Vega, Javi i Carlos contra José Salvador, Nacho i Álvaro Gimeno. El trio enumerat en primer lloc és de sobra conegut perquè es va proclamar campió de la Lliga i la formació rival perfectament podria haver competit amb garanties en la mateixa màxima competició per equips.

L’endemà, segona semifinal amb Puchol II, Jesús i Hilari contra Marc, Félix i Bueno. El cartell havia de ser ‘de fira’ tractant-se d’una partida en dissabte, dia no habitual a Vila-real, i en veritat ho és, amb el principal reclam d’anunciar al número u de l’actualitat. Els dos equips derrotats jugaran la final de consolació el divendres 21 mentre que el títol es resoldrà el diumenge dia 23.

Per altra part, ahir també es va presentar en el trinquet de Vila-real el conveni entre el consistori local i la Fundació de Pilota Valenciana per a la gestió d’eixe recinte municipal, que continuarà tenint al expilotari Pepe Mezquita com a responsable del seu funcionament.