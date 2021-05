El Atlético de Madrid dio este miércoles un salto adelante hacia el título de LaLiga Santander, aprovechó el pinchazo del Barcelona en su visita al Levante (3-3) y ganó a la Real Sociedad (2-1) para distanciarse a cuatro puntos del conjunto azulgrana y a cinco del Real Madrid, que tiene un partido pendiente, este jueves en Granada.

Mientras que el Barcelona se inmoló con un empate inesperado ante un equipo que no se jugaba nada y tras desperdiciar un 0-2 a favor, el Atlético cumplió en un compromiso a priori complicado pero resuelto de forma acertada por los hombres de Diego Simeone.

Si el Real Madrid pierde contra el Granada este jueves, la calculadora para cerrar el alirón empezará a echar chispas en las dos últimas jornadas. Con seis puntos en juego, la distancia sería casi insalvable para los otros dos aspirantes cuya candidatura pende de un hilo. Necesitarían un milagro.

Pero antes de comenzar los cálculos, el Atlético hizo la mitad del trabajo ante la Real Sociedad, que aún no tenía amarrado uno de los dos puestos directos a la Liga Europa con el Villarreal al acecho desde la séptima posición. El conjunto vasco quiere librarse de la incomodidad de competir en las rondas previas de la Liga Europa y todavía no ha resuelto ese problema. La culpa la tuvo una primera parte rojiblanca consistente, en la que el belga Yannick Carrasco y el argentino Ángel Correa adelantaron al Atlético, que después sostuvo la ventaja con tres intervenciones de mérito del esloveno Jan Oblak, sobre todo una oportunidad del sueco Alexander Isak.

En la segunda parte, el tercer tanto rojiblanco estuvo más cerca que el primero de la Real Sociedad y el Atlético se mantuvo firme excepto en el último tramo del duelo. El tanto de Igor Zubeldia al final, con diez minutos por delante, alimentó unos fantasmas que finalmente no aparecieron para que el Atlético cabalgue directo hacia el título. Solo 180 minutos le separan del que sería su undécimo trofeo.

El Sevilla, que fue candidato hasta el inicio de esta jornada, ya ha dejado matemáticamente de serlo. Pese a su victoria por 1-0 frente al Valencia, está a seis puntos de distancia con sendos puntos en juego y con el criterio del enfrentamiento directo ante el Atlético perdido.

Los jugadores de Julen Lopetegui han peleado hasta el final, su temporada es sobresaliente, nadie puede poner ningún "pero" a su actuación. Y, contra el Valencia, dejaron de ser aspirantes con honor, con otra victoria cimentada en el tanto del marroquí Youssef En-Nesyri en la segunda parte que deja al Sevilla a tiro de récord.

Con dos puntos más, superarán la histórica marca de los 76 que consiguió el Sevilla de Unai Emery en el curso 2014/15. Lo deberán sudar: la próxima jornada se enfrentan al Villarreal, finalista de la Europa League y cerrarán el torneo en casa contra el Alavés, que podría jugarse el descenso. Su última víctima, el Valencia, seguirá sin cerrar la salvación si el Valladolid gana este jueves al Villarreal.

En la pelea por el descenso se ha metido de lleno el Getafe. El equipo de José Bordalás está en un lío tremendo e inesperado hace no mucho tiempo. Su dinámica, muy errática con 11 puntos de los últimos 58 posibles, han provocado que pueda acabar la jornada a uno de Segunda División. Tampoco le acompaña la suerte. El Celta le derrotó 1-0, con un solo disparo a portería, el que hizo con acierto Nolito en la primera parte que bastó al cuadro gallego para mantenerse en la pelea por Europa. El Getafe, desesperado, no aprovechó hasta cuatro ocasiones claras, dos de ellas en las botas de Ángel Rodríguez, y, con ese problema enquistado de falta de gol, ya ve las orejas al lobo. Y más con la victoria del Huesca, que se resiste a perder la categoría. El trabajo de Pacheta es encomiable. De tomar los mandos de un equipo desahuciado, ha pasado a sacarle del descenso a falta de dos jornadas siempre y cuando el Valladolid no gane su partido de este jueves. Con la ayuda de Unai Simón ganó 1-0 al Athletic, que ya vaga por LaLiga esperando su final. El portero vasco hizo justicia en el marcador propiciando el tanto de Sandro Ramírez en la segunda parte. Antes, el Huesca tuvo multitud de ocasiones que no supo aprovechar y, al final, un disparo fácil de Sandro se le escapó de las manos a Unai Simón para dar tres puntos al Huesca que pueden ser claves en la pelea por la permanencia.