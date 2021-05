El torneo BBVA Open Internacional de València será el segundo mejor torneo femenino de España del 12 al 18 de septiembre, nuevas fechas para una competición que estrena sede, categoría, y cambia ligeramente su denominación a internacional.

El Sporting Club de Tenis albergará la quinta edición de este torneo ITF dirigido por Anabel Medina, y que da el salto desde los 60.000$ (más hospitality) en premios hasta la categoría de 80.000$, por encima de la cual solo están los de 100.000$ y a continuación el circuito profesional WTA.

De la mano de Tennium, empresa organizadora del Trofeo Conde de Godó en Barcelona y de otros como el ATP de Buenos Aires, el European Open en Bélgica y la Seniors Masters Cup, y con el apoyo de BBVA, patrocinador principal desde sus inicios, sube un nuevo escalón y devuelve el tenis de alto nivel femenino a València después de su suspensión el pasado año debido a la pandemia.

En la presentación oficial del evento celebrada en la terraza del Sporting Club de Tenis, que toma el relevo al CT Valencia sede de las cuatro primeras ediciones, Anabel Medina estuvo arropada por el director de deporte de la Generalitat, Josep Lluis Moya, el diputado de deportes Andrés Campos, la concejala de deportes del Ayuntamiento de València Pilar Bernabé, el director territorial de BBVA David Conde, el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, el presidente saliente del Sporting Club de Tenis, Antonio Asensio, y el vicepresidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana y que será presidente del club anfitrión durant el torneo José Ferrer, además del consejero delegado de Tennium, Joaquín Ríos.

Anabel Medina se mostró "muy emocionada". "Hace seis años creé en Valencia un torneo ITF femenino con la idea de que fuera un proyecto a largo plazo y ahora se confirma este crecimiento. No puedo estar más agradecida a BBVA, a las instituciones y a todos los patrocinadores que no solo se sumaron al torneo desde sus inicios sino que han seguido apostando por el crecimiento del deporte femenino en Valencia. Las jugadoras me transmiten constantemente sus ganas de volver a la ciudad y estoy convencida de que el Sporting Club de Tenis Valencia les va a encantar", añadió la mejor jugadora valenciana de la historia.

El deporte como motor para salir de la crisis

Pilar Bernabé, concejala de deportes, se mostró satisfecha de que después de la vuelta de las carreras populares, el tenis se sume a los eventos que se reactivan en la ciudad: "Es otro evento que supone una apertura más para demostrar que estamos saliendo del peor año de nuestra historia. Según los expertos en septiembre habrá niveles de inmunidad muy elevados y podremos afrontar un evento de estas condiciones con el apoyo de Diputación y Generalitat. Aprovecho para hacer llamada a esa conjura y colaboración por salir juntos de la crisis ligados a algo tan blanco como el deporte. Este año ha supuesto un balón de oxígeno para muchas empresas que estaban incluso cerradas. Hemos recibido deportistas con eventos de primer nivel. El deporte es una oportunidad para salir de esta crisis".

David Conde, director territorial este de BBVA, apuntó que el proyecto que comparten con Anabel Medina trasciendo lo deportivo, y lo alineó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: "Es un torneo concebido para que las jóvenes deportistas puedan competir en igualdad de oportunidades que los hombres, tengan mayor visibilidad y, creo que algo muy importante, se conviertan en referentes para otras jóvenes y niñas". Y destacó la contribución de otras actividades como el torneo sub-16 y el tenis adaptado en silla de ruedas y el blindtennis.

Además, todos valoraron el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso a través del programa Comunitat de l'Esport. Su nuevo director, Juan Miguel Gómez comentó que contribuir a "estos eventos más allá del running consolida nuestra visión de apoyar todos aquellos eventos o iniciativas que supongan un impacto positivo en la ciudad a través del deporte".

Desde el Sporting Club de Tenis, Antonio Asensio confirmó que no hubo dudas para acoger el torneo ante la oportunidad planteada por Anabel Medina: "Recibimos con ilusión la propuesta de convertirnos en la sede de un certamen de este nivel".

El Diputado de Deportes Andrés Campos alabó "el hecho que parece normal pero no lo es todavía de presentar en mayo un acontecimiento deportivo de este calibre de cara a septiembre". Y el Director General de Deportes Josep Miquel Moya enfatizó "el carácter transversal de este torneo, apoyando no solo el tenis de élite sino el de base y el adaptado".

Seguridad y público en las gradas

El BBVA Open Internacional de València contará con público, con gradas para cerca de mil personas, con las debidas medidas de seguridad y sanitarias adaptadas a la situación de la pandemia, revisables cada dos semanas, y que actualmente permiten un mínimo de 2.000 espectadores en instalaciones al aire libre, según recordó Moya. Todas esperan que el avance en el número de vacunados durante los próximos meses puede contribuir a una mayor normalidad en la primera quincena de septiembre.

Por último, el CEO de Tennium, Joaquín Rios, recalcó su apuesta "una vez más por el futuro del tenis femenino". "Tras firmar nuestro primer WTA en Argentina para este 2021, no podríamos estar más satisfechos con sumar este segundo torneo femenino a nuestra lista de proyectos en el mundo del tenis. Nos complace, además, poder llevar a cabo ese gran proyecto de la mano de Anabel Medina, una de las caras más relevantes del tenis femenino en España. Tras finalizar el Trofeo Conde de Godó, preparar este nuevo BBVA Open Internacional de Valencia supone un desafío que encaramos con muchas ganas".