El Kiwa Quart A i l’Ovocity Marquesat A seran els protagonistes de la partida que es jugarà demà dissabte a les 16 hores en el carrer València de Quart de les Valls. Els de la Ribera sumen un punt més que els seus rivals de dissabte, amb la qual cosa la primera posició del grup estarà en joc. Cal recordar que en la primera jornada del torneig els de Quart aconseguiren una important victòria, i molt ajustada, en el carrer d’Alfarp, de manera que la diferència de jocs de moment els es favorable. L’altra partida del grup enfrontarà al Lanzadera Montserrat, actual subcampió, i Fontaneria Bueno Meliana.

En el grup A les partides previstes per aquesta jornada enfrontaran a l’Inmobiliaria Palanca Foios A amb el Mobles Guillen Faura A, vigent defensor del títol, demà dissabte a les 18 hores, i a l’Electrofassar Massalfassar A amb l’Ajuntament de Beniparrell A el pròxim diumenge a les 9:30 hores.

La categoria juvenil de primera està encapçalada pel Bvalve El Puig en el grup A, que suma huit punts per davant de l’Ajuntament de Beniparrell. Mentre que en el grup B el Lanzadera Montserrat i l’Ovocity Marquesat ocupen les primeres posicions. L’Estudi Martí Borbotó A marxa en primera posició de la categoria femenina A, amb tres punts més que el segon equip del club de la pedania. Sent el Massalfassar H el tercer classificat, tancant el grup el Lanzadera Montserrat. La competició femenina B compta amb Les Alcuses Moixent D i el Borbotó C al capdavant de la taula, empatats a punts perol amb les xiques de la Costera en primera posició.

Respecte a la competició de trinquet, la primera categoria comptarà aquesta setmana amb quatre partides amb molt d’interès. En el grup A huí mateix jugaran el Caixa Popular Manises A amb l’Odontica Riba-roja A, a les 19:30 hores en el trinquet del club de l’Horta Sud. Demà dissabte, a les 18 hores, s’enfrontaran en el trinquet «Tio Pena» el Massamagrell A i l’Onda B. L’altre grup de la categoria viurà les seues dues partides demà dissabte. En la primera d’elles es veuran les cares l’Onda A i l’Algimia d’Alfara en el trinquet castelloner, jugant pel liderat a les 10:30 hores. Tancant la jornada Les Alcuses Moixent A i el Caixa Popular Pobla A a les 17:30 hores en el recinte del club de la Costera.